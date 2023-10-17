Ямал готов стать площадкой для дискуссии о роли семьи в патриотическом воспитании

Спикер Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин отметил, что недавно представители власти обсуждали с молодежным парламентом изменения в работе с подростками

ТАСС, 17 октября. Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа готово выступить площадкой для обсуждения роли семьи в патриотическом воспитании молодежи. Об этом сообщили в пресс-службе парламента региона.

"Важным направлением патриотической работы должна стать работа с семьями - главными проводниками ценностных и нравственных ориентаций в становлении человека. Ямальский парламент готов стать площадкой для проведения круглого стола, посвященного этой теме", - заявил спикер Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин на брифинге по итогам Совета Законодателей Тюменской области, ХМАО - Югры и Ямала.

Он отметил, что недавно представители власти обсуждали с молодежным парламентом изменения в работе с подростками, в том числе то, как наполнить новым смыслом духовные, гражданские и социальные активности для молодой аудитории. Спикер подчеркнул, что ямальский парламент использует традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя в прошлом формы патриотического воспитания. Одной из важных тем законодательной повестки остается поддержка участников СВО и членов их семей: депутаты поддерживают бойцов, участвуя в формировании гуманитарных грузов, ни одно заседание не обходится без принятия законов по расширению льгот для данной категории граждан.

Так, в сентябре внесены поправки, дающие право участникам СВО и членам их семей на льготное посещение культурных мероприятий регионального уровня. Поддержан проект федерального закона, мотивирующий предпринимателей трудоустраивать демобилизованных участников СВО. В Совет законодателей РФ на нулевое чтение направлена ямальская инициатива по аналогии с уже принятой поправкой для военнослужащих, получивших I группу инвалидности, освободить от кредитных обязательств тех, кто в ходе спецоперации получил II группу инвалидности.