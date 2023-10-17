17 октября, 12:45

В Зеленограде открылся семейный комплекс водных развлечений и отдыха "Термолэнд"

Пресс-служба ГК "Основа"
© Пресс-служба ГК "Основа"

В комплексе предусмотрена крытая и открытая зона с бассейнами, детский аквапарк, зоны СПА-процедур, кафе и бары

ТАСС, 17 октября. Группа компаний (ГК) "Основа" открыла флагманский городской курорт "Термолэнд" в Зеленограде. Об этом сообщила пресс-служба ГК "Основа".

"Комплекс в ТЦ "Зеленопарк" площадью более 11 тыс. 100 кв. м стал одним из крупнейших семейных оздоровительных и развлекательных комплексов на севере Москвы. Здесь предусмотрена крытая и открытая зона с бассейнами, детский аквапарк, зоны СПА-процедур, кафе и бары", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, в день торжественного открытия, состоявшегося 14 октября, количество гостей курорта превысило 700 человек. На сегодняшний день комплекс посетили свыше 2,5 тыс. гостей.

Проект в Зеленограде стал четвертым по счету термальным комплексом ГК "Основы" в Московском регионе, отметили в сообщении, добавив, что инвестиции в его оборудование и оснащение составили более 600 млн рублей. 

© Информационное агентство ТАСС
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