В Богдановиче на Урале открыли мост, связывающий жилую застройку с предприятиями

Общая стоимость выполненных работ составила 66,4 млн рублей

ТАСС, 17 октября. Мост через реку Кунара, связывающий жилую застройку с промышленными предприятиями, открыли после реконструкции в городе Богданович Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания региона.

"Председатель законодательного собрания Людмила Бабушкина и первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков приняли участие в церемонии открытия после реконструкции моста через реку Кунара на улице Степана Разина", - говорится в сообщении.

Объект, связывающий жилую застройку с промышленными предприятиями, был возведен в 1974 году. Поскольку за прошедшие 50 лет это сооружение пришло в предаварийное состояние, весной 2023 года начался его ремонт.

"Жители городского округа Богданович видят, сколько инфраструктурных изменений произошло за последние два-три года. Недавно открыли путепровод над железной дорогой. Сегодня запускаем после реконструкции движение по мосту на улице Степана Разина. Спасибо большое строителям за то, что они так качественно, ответственно подошли к работе на этом объекте", - цитирует пресс-служба Бабушкину.

Длина моста составляет 72,5 м. Общая стоимость выполненных работ составила 66,4 млн рублей.

Строители отремонтировали три пролета моста, опоры, лестничные сходы, обновили систему сброса дождевой воды с проезжей части.