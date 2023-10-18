В театре Н.Г. Бабкиной "Русская песня" состоялась премьера спектакля "Снегурочка"

Выпуск спектакля приурочили к двухсотлетию со дня рождения Александра Островского

ТАСС, 18 октября. На Основной сцене Московского государственного академического театра "Русская песня" 14 и 15 октября 2023 года состоялись премьерные показы спектакля по сказке Александра Островского "Снегурочка". Выпуск спектакля приурочен к двухсотлетию со дня рождения драматурга.

В театре отметили, что сказка Александра Островского "Снегурочка" - один из шедевров русской и мировой литературы. Оригинальную версию в постановке заслуженного деятеля Искусств Николая Андросова подготовил театр "Русская песня". Участники спектакля создали народный мюзикл для взрослых и детей.

В инсценировках звучит русская народная песня, совершаются старинные русские обряды. Для "Снегурочки" Композитор Иван Замотаев специально создал несколько новых песенных шлягеров. В театре подчеркнули, что вокальные ансамбли "Россияне" и "Славяне" стали главными персонажами Берендеева Царства, а красочные, "васнецовские" декорации и костюмы Григория Белова и современный 3D (трехмерный) видео-контент создают атмосферу волшебства на сцене.

Режиссер - постановщик: Николай Андросов.

В спектакле заняты: Ярослав Шведков (солист ансамбля "Русская песня"), артисты ансамблей "Славяне" и "Россияне", Московский государственный ансамбль танца "Русские сезоны".

Спектакль вошел в постоянный репертуар театра "Русская песня".

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