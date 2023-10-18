Свердловские власти ежегодно выделяют почти 430 млн руб. на программу "Старшее поколение"

Программа направлена на обеспечение достойного качества жизни пожилых уральцев, вовлечение пенсионеров и ветеранов в общественную деятельность

ТАСС, 18 октября. Власти Свердловской области ежегодно выделяют почти 430 млн рублей на реализацию программы "Старшее поколение". Об этом сообщила председатель законодательного собрания региона Людмила Бабушкина в ходе круглого стола "Вопросы пенсионного и социального обеспечения".

"В рамках национального проекта "Демография" на территории нашего региона реализуется программа "Старшее поколение", направленная на обеспечение достойного качества жизни пожилых уральцев, вовлечение пенсионеров и ветеранов в общественную деятельность. Почти 430 млн рублей из областного бюджета ежегодно направляется на реализацию этой региональной программы. В ее рамках развивается гериатрическая медицина. По 30-ти направлениям действуют "Школы пожилого возраста", где свердловчане могут обучаться компьютерной и финансовой грамотности, заниматься спортом и творчеством, осваивать туристические маршруты родного Урала", - цитирует Бабушкину пресс-служба заксобрания.

Бабушкина подчеркнула, что по инициативе ветеранских организаций в Свердловской области приняты региональные законы о знаках отличия "За заслуги в ветеранском движении", "Совет да любовь", "За заслуги в волонтерской деятельности".

Управляющий Отделением Социального фонда России по Свердловской области Елена Альшиц сообщила, что в регионе уже действуют пять досуговых центров общения для людей старшего поколения - в Екатеринбурге, Первоуральске, Алапаевске, Карпинске и Каменске-Уральском. На их базе образованы клубы по интересам (для садоводов, для людей, увлекающихся музыкой, спортом), проводятся творческие мастер-классы, занятия по обеспечению безопасности при обращении с телефоном и компьютером, лекции по противодействию мошенникам. С момента открытия на территории нашего региона в мероприятиях на базе этих центров уже приняли участие 5,5 тыс. представителей "серебряного возраста".

Первый заместитель министра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов напомнил о том, что в регионе ежегодно по решению губернатора проводится "Месячник пенсионера", приуроченный к празднованию Дня пенсионера в Свердловской области. В его рамках с конца августа до начала октября проводятся различные социальные акции, концерты, выставки и экскурсии для пожилых людей.