Аэрофлот продемонстрировал делегации авиакомпании Conviasa возможности АИС ОВП "Леонардо"

Делегации венесуэльского авиаперевозчика показали, как работает автоматизированная система регистрации пассажиров и багажа

ТАСС, 18 октября. Аэрофлот провел двухдневный семинар для сотрудников авиакомпании Conviasa с демонстрацией функциональных возможностей АИС ОВП "Леонардо" для обеспечения коммерческой и производственной деятельности авиакомпании. Делегация венесуэльского авиаперевозчика посетила офис Аэрофлота и базовый аэропорт Шереметьево 16 и 17 октября 2023 года.

Гостям продемонстрировали работу Российской автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок "Леонардо" (АИС ОВП), на которую Аэрофлот перешел в ноябре 2022 года. Сотрудники Conviasa ознакомились с основными принципами функционирования программных компонентов АИС ОВП, состоящих из инвенторной системы для хранения и управления ресурсами рейсов авиакомпании, системы бронирования для создания пассажирских бронирований на рейсе, сервера электронных документов для оформления продажи авиаперевозок и дополнительных услуг. В аэропорту венесуэльским коллегам показали, как работает автоматизированная система регистрации пассажиров и багажа.

"Мы рады принимать коллег из Венесуэлы и поделиться практическим опытом внедрения и эксплуатации системы "Леонардо", - отмечает заместитель генерального директора по информационным технологиям ПАО "Аэрофлот" Антон Мацкевич. - Первый год эксплуатации показал, что отечественная система бронирования обладает необходимыми функциональными возможностями, которые обеспечивают производственные и коммерческие процессы крупнейшего авиаперевозчика России".

Напомним, что в июне 2023 года Аэрофлот и авиакомпания Conviasa подписали меморандум по расширению сотрудничества между РФ и странами Карибского бассейна. Переход венесуэльского перевозчика на российскую систему бронирования "Леонардо" позволит реализовать соглашение "код-шер/свободная продажа", которое предполагает совместную эксплуатацию рейсов. Полеты авиакомпаний будут выполняться под общим кодом, а пассажиры смогут использовать бонусные программы обеих компаний.

Ожидается, что Conviasa перейдет на систему бронирования "Леонардо" в начале 2024 года.

Аэрофлот стал одним из первых российских авиаперевозчиков, который успешно импортозаместил систему бронирования после введения санкций.