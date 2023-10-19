В Магнитогорске пройдет первый национальный чемпионат по использованию геометрии в технике

Участниками могут стать школьники старших классов и студенты первых курсов

ТАСС, 19 октября. Первый всероссийский чемпионат по использованию геометрии в технике пройдет в 2024 году в Магнитогорске (Челябинская область). Об этом сообщила пресс-служба Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова, являющегося организатором соревнований.

"Первый национальный чемпионат по использованию геометрии в технике (чемпионат по самозаклиниванию) пройдет в Магнитогорске в 2024 году. Участниками могут стать школьники старших классов и студенты первых курсов. Команды будут смешанными, состоящими из студентов и школьников. В регионах пройдут олимпиады по геометрии и физике, а победители смогут принять участие в финале в Магнитогорске, который будет проходить в течение двух дней. Мероприятие пройдет в виде хакатона", - говорится в сообщении.

В преддверии чемпионата в МГТУ имени Г.И. Носова прошел подготовительный семинар с участием ученых, преподавателей, студентов и школьников, на котором и были приняты решения о формате проведения чемпионата. Как отметил в ходе семинара профессор кафедры технологии обработки материалов МГТУ имени Г.И. Носова Александр Песин, слова которого приводит пресс-служба, ранее такому научному направлению, как использование геометрии в технике и в инженерии, практически не уделялось внимания.

"Появилась идея создать, продумать и провести чемпионат или олимпиаду по теме, которая мало изучена. Дальше мы приняли участие в специальной смене в "Сириусе", где два сотрудника нашего университета принимали участие - Юлия Лактионова, директор проектной школы, и Ксения Пивоварова, профессор университета. Там мы познакомились с участниками олимпиады, и несколько человек - два школьника и три студента вместе со своими руководителями приехали к нам для того, чтобы заложить первый "кирпич" в новом направлении", - рассказал Песин.

По его словам, речь идет о том, чтобы объединить фундаментальную науку и промышленность. Песин подчеркнул, что ученые-промышленники больше специализируются на разработке конструкций, технологий, а математики - на создании математических структур, формул, их описании. Вторые далеки от реальной промышленности, а первые - от реальной фундаментальной науки, и их объединение даст синергию, считает профессор.

"В настоящее время в Магнитогорске разные поколения интеллектуалов от школьников до профессоров - теоретиков и практиков создают основы новой генерации конструкций и материалов с новым комплексом свойств. Это самозаклинивающиеся системы или структуры. Применение их возможно в различных технических объектах. Например, в экстремальных условиях из россыпи одинаковых металлических тел практически мгновенно формируется твердая, устойчивая к ударам поверхность. Это может быть мобильная вертолетная площадка или защитный экран. А создание самозаклинивающихся систем на микроуровне в виде гранул, в нужный момент превращающихся в высокопрочный материал и, затем, снова в "умный порошок". Это ещё нереализованные мечты из области материаловедения, к осуществлению которых мы сейчас подбираемся", - отметил, в свою очередь, проректор МГТУ имени Г.И. Носова по научной и инновационной работе Олег Тулупов, его цитирует пресс-служба.

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