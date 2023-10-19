На Южном Урале увеличат субсидирование агропрома

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание с членами правительства и главами муниципалитетов

ТАСС, 19 октября. В Челябинской области будет увеличено субсидирование по ряду позиций регионального агропрома. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на совещании с членами облправительства и главами муниципалитетов.

"На следующий год мы предусматриваем увеличение региональной государственной поддержки на приобретение семян. Также будем увеличивать объем субсидирования на приобретение техники, оборудования и покупку удобрений", - проинформировал глава региона.

В управлении пресс-службы и информации правительства региона добавили, что южноуральские аграрии завершают уборку зерновых культур, картофеля и овощей. Убрано более 80% зерновых и зернобобовых культур, 82% картофеля и 70% овощей.

В сентябре Алексей Текслер от лица южноуральских аграриев поблагодарил Министерство сельского хозяйства и правительство России за решение вопросов по льготному кредитованию, объем которого по краткосрочным кредитам достиг в регионе 11,5 млрд рублей. Для повышения эффективности в растениеводстве продолжается техническое перевооружение АПК, идет строительство новых производственных объектов, в том числе семенных заводов и зернохранилищ. На приобретение техники и строительство новых производств из регионального бюджета в этом году выделили 490 млн рублей. В целом в дополнение к мерам федеральной поддержки регионального АПК уже перечислено 1,34 млрд рублей.

Поддержка АПК в России

По словам генерального директора Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероники Никишиной, одной из наиболее востребованных мер поддержки у бизнеса является компенсация затрат на транспортировку промышленной продукции и продукции АПК.

"В настоящее время совместно с Минсельхозом России мы разрабатываем новую программу по господдержке инструментов торгового финансирования экспортных поставок продукции АПК. По ней коммерческие банки по льготным ставкам предложат экспортерам финансовые инструменты - кредитование дебиторской задолженности, кредитование покупателя или его банка, экспортный факторинг и операции с аккредитивами", - рассказала она в интервью ТАСС накануне форума "Сделано в России".

Правительство России готово оперативно реагировать на потребности аграриев с учетом актуальных реалий. Об этом заявил ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии выставки "Золотая осень".

"Правительство продолжает внимательно отслеживать ситуацию в агропроме, и мы готовы оперативно реагировать на запросы отрасли", - сказал глава кабмина.