Текслер: на Южном Урале проблема дольщиков из реестра проблемных объектов будет решена

Губернатор Челябинской области поставил задачу довести к 2030 году ежегодный ввод жилья до 3 млн кв. м

ТАСС, 19 октября. В Челябинской области продолжается работа в интересах дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Как сообщают в управлении пресс-службы и информации областного правительства по итогам совещания с членами облправительства и главами муниципалитетов, в регионе не останется ни одного дольщика, который находится в федеральном реестре проблемных объектов.

"В текущем году достроили и ввели в эксплуатацию три многоквартирных дома, включенных в Единый реестр проблемных объектов. До конца года должны достроить еще восемь объектов, работа продолжается. Одна из важнейших задач, стоящих в этом году, - программу закончить. Кроме домов, которые достраиваем, у нас еще есть семь домов по компенсационным выплатам. Соответственно, по итогам завершения этой работ - достройке объектов, выплате соответствующих компенсаций - программу этого года мы должны завершить. Не этого года, а вообще. У нас не останется ни одного дольщика, который находится в реестре так называемых проблемных объектов", - приводятся в сообщении слова губернатора.

В управлении отметили позитивные тенденции в строительной отрасли. "Задача региона - довести к 2030 году ежегодный ввод жилья до 3 млн кв. м. Губернатор отметил, что тенденцию нужно сохранять в том числе за счет проектов комплексного развития территорий. В настоящее время готовятся к реализации 80 проектов КРТ в 14 муниципальных образованиях области. Это дает возможность решать вопросы расселения из ветхого и аварийного жилья", - сказано в сообщении.

Восстановление прав дольщиков в России

За девять месяцев 2023 года в России восстановлены права более 30 тыс. дольщиков, сообщил ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"За девять месяцев текущего года оказана помощь 30 577 дольщикам. За счет федеральных механизмов восстановлены права 13 636 граждан, за счет региональных - 16 941 человека", - приводятся в сообщении на сайте правительства слова вице-премьера.

За четыре года благодаря работе фонда и регионов число проблемных объектов в едином реестре сократилось в 3,7 раза, рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин. "Сегодня реализуются различные механизмы защиты и восстановления прав пострадавших от действий недобросовестных застройщиков граждан, благодаря которым понятие "обманутый дольщик" скоро должно остаться в прошлом", - сказал он.

К федеральным механизмам помощи дольщикам относятся завершение строительства проблемного объекта и выплата компенсаций, к региональным, или субъектовым, - привлечение нового инвестора для завершения строительства, предоставление компенсационного жилья, выплаты и другое.