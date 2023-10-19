19 октября, 10:19

"Газпром" завершил ремонт на компрессорной станции "Далматовская" в Курганской области

Пресс-служба Газпром трансгаз Екатеринбург
© Пресс-служба Газпром трансгаз Екатеринбург

Всего специалисты сварили, уложили и изолировали свыше 500 м труб

ТАСС, 19 октября. Компания "Газпром трансгаз Екатеринбург" завершила капитальный ремонт технологических трубопроводов компрессорного цеха №1 на компрессорной станции "Далматовская" в Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В первой половине октября специалисты ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" завершили капитальный ремонт технологических трубопроводов компрессорного цеха №1 на компрессорной станции "Далматовская" в Курганской области", - говорится в сообщении.

В ходе производственного комплекса были практически полностью заменены основные и вспомогательные трубопроводы диаметром от 20 до 1020 мм на узле подключения компрессорного цеха к магистральному газопроводу. Всего специалисты сварили, уложили и изолировали более 500 м труб.

Ремонт стал завершающим в большой серии работ на компрессорной станции "Далматовская". Во время работ, которые длились последние несколько лет, были практически полностью переуложены все основные газопроводы технологической обвязки цеха. На время остановки компрессорного цеха №1 транспорт газа осуществлялся по магистральному газопроводу "Уренгой - Челябинск". 

© Информационное агентство ТАСС
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