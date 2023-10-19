Воронежская облдума расширила список срочных соцуслуг для постояльцев домов престарелых

Одинокие граждане, проживающие в специализированных интернатах региона и не имеющие возможности себя обслуживать, смогут получать необходимый уход с помощью соцработников во время нахождения в медучреждениях

ТАСС, 19 октября. Работники домов престарелых и других стационарных учреждений соцзащиты Воронежской области в случае госпитализации подопечных будут сопровождать их во время пребывания в медицинских учреждениях. Соответствующие поправки о расширении списка срочных соцуслуг внесла в законодательство региона Воронежская областная дума, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

"Перечень соцуслуг в Воронежской области дополнен срочной услугой "сопровождение получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, при госпитализации в медицинские организации в целях осуществления ухода за указанными получателями". Одинокие граждане, проживающие в специализированных интернатах региона и не имеющие возможности себя обслуживать, смогут получать необходимый уход с помощью социальных работников во время нахождения в учреждениях здравоохранения", - говорится в сообщении.

Изменения в закон "О регулировании отдельных отношений в сфере социального обслуживания граждан на территории Воронежской области" были приняты на заседании регионального парламента.

Отмечается, что это решение поможет медицинскому персоналу больше времени уделять своим непосредственным обязанностям.

"Услуга будет предоставляться специалистами казенных учреждений Воронежской области "Управление социальной защиты населения". Финансирование для обеспечения соответствующей деятельности предусмотрено в объеме около 2,5 млн рублей ежегодно", - рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов, его цитирует пресс-служба.

В сообщении подчеркивается, что принятые поправки созвучны региональному проекту "Старшее поколение", в рамках которого идет строительство современных домов-интернатов для престарелых и инвалидов, а также запущенному в Воронежской области в 2022 году пилотному проекту по внедрению системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.