В Москве пройдет XIV Международный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах

Конкурсанты должны исполнить произведения разных эпох и стилей

ТАСС, 19 октября. В Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского с 27 октября по 1 ноября пройдет XIV Международный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах (6+).

Первые два тура пройдут в Рахманиновском зале с 27 по 30 октября, после чего самым талантливым финалистам будет предоставлена возможность выступить в Большом зале консерватории 1 ноября в сопровождении Симфонического оркестра Московской консерватории.

Конкурсанты должны исполнить произведения разных эпох и стилей. Преимуществом программы является специально написанное для конкурса музыкальное произведение. Композиции авторов всех возрастов и национальностей были подвергнуты жесткому отбору: лишь два сочинения были признаны лучшими и получили статус обязательных для исполнения - по одному в каждой номинации.

Помимо прослушиваний, 31 октября в Московской консерватории также можно будет посетить выставку музыкальных инструментов компании Wood & Brass. Ее оценят как профессионалы, рассматривающие покупку инструмента, так и любители, интересующиеся деталями конструкции и процессом создания музыкальных инструментов.

"Конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментов - это творческое состязание, которое неизменно поддерживает высокий уровень требований к конкурсантам и одновременно предлагает по-новому взглянуть на те музыкальные инструменты, которые мы привыкли слушать лишь в составе оркестра", - рассказали организаторы.

Возрастная категория: 6+.