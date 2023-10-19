Аналитики МТС Банка и Ozon изучили изменения трат россиян с приходом осенних холодов

В частности, по данным МТС Банка, в первой половине октября выросли продажи каминов и аксессуаров к ним на 31%

ТАСС, 19 октября. Аналитики МТС Банка и маркетплейса Ozon изучили, как изменились траты россиян с приходом осенних холодов в первой половине октября 2023 года. Россияне купили в два раза больше шерстяных носков и на треть больше каминов и обогревателей.

В первой половине октября 2023 года, по данным МТС Банка, выросли продажи каминов и аксессуаров к ним на 31%, книг - на 15% и музыкальных инструментов на 13% по сравнению с первой половиной рекордно теплого сентября этого года.

На маркетплейсе Ozon в этот же период увеличились продажи традиционных атрибутов для тепла и уюта: обогревателей - на 35%, термокружек - на 29% и пледов - на 18%. Но лидером по росту продаж стали шерстяные носки - в первой половине октября 2023 года их продажи выросли более чем в два раза по сравнению с месяцем ранее.

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Чтобы узнать, чем россияне предпочитают согреваться этой осенью, МТС Банк провел опрос среди подписчиков в своем официальном Telegram-канале. В опросе приняло участие более 1,7 тыс. человек. 32% опрошенных ответили, что согреваются чаем, 29% - кофе, а 25% отдали голоса за кошек.

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка и по продажам маркетплейса Ozon во всех регионах России за 1-15 сентября и 1-15 октября 2023 года.

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