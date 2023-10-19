Более 30 регионов России приняли участие в "FTT-2023: Форум Туристических Территорий"

Форум завершился 13 октября на курорте Красная Поляна

ТАСС, 19 октября. Всего Форум FTT-2023 посетили свыше 1 тыс. участников, в том числе представители бизнеса и органов власти России, Турции, Китая, Армении, Казахстана, Узбекистана, Беларуси и многих других стран.

Деловые события форума прошли на спортивно-развлекательной площадке RED ARENA и в "Казино Сочи" в игорной зоне "Красная Поляна". О трендах в индустрии туризма и особенностях реализации отечественных проектов рассказали более 150 спикеров.

На пленарном заседании выступили Дмитрий Вахруков, замминистр экономического развития России; Денис Пушилин, глава Донецкой Народной Республики; Михаил Иванов, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации; Николай Гончаров, заместитель генерального директора КАВКАЗ.РФ и другие эксперты отрасли.

"В 2022 году в отрасли туризма рост инвестиций составил 36%. Это один из самых высоких показателей в стране. За первое полугодие мы выросли еще на 23%. Один из важных показателей - ввод новых номеров - за первое полугодие 2023 года на 60% выше, чем за аналогичный период прошлого. Это говорит о том, что бизнес действительно активно инвестирует, поддерживая спрос новым предложением. И роль здесь нас как отраслевого регулятора - эти тенденции поддерживать", - сказал заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

Он отметил, что сегодня с учетом механизмов поддержки национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", куратором которого является вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в России реализуется свыше 100 крупных проектов в 38 регионах страны. Это в том числе горнолыжные курорты на Кавказе, Сахалине, Камчатке, Алтае, в Сочи, многофункциональные отельные комплексы, тематические парки и инфраструктура круизного туризма.

Михаил Иванов, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации рассказал: "Одним из ключевых экспонентов на выставке стала компания "Руслет" - первый российский завод по производству канатных дорог полного цикла. Считаю, что демонстрация потенциала российских производителей значительно способствует дальнейшему развитию горнолыжного комплекса и туристической отрасли в целом".

О своих проектах рассказали представители более 30 регионов России. В частности, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин представил стратегию устойчивого развития Приазовья до 2040 года.

Министр инвестиций и развития Свердловский области Вадим Третьяков отметил: "Форум туристических территорий FTT 2023 - это полезное и масштабное федеральное событие, во время которого удалось встретить потенциальных инвесторов, обсудить наши идеи и обменяться опытом с представителями других регионов России".

Одной из главных тем форума стала тема стратегий и реализации запуска отечественных проектов на инвестиционно-привлекательных территориях. Проект Каспийского морского кластера в Дагестане - первый пляжный курорт Кавказ.РФ - признан лучшим проектом по мнению жюри и участников.

"Организаторам форума удалось собрать очень качественное отраслевое сообщество. Это, действительно, лидеры отрасли в стране, от Кавказа до Дальнего Востока", - отмечает заместитель генерального директора Кавказ.РФ Николай Гончаров.

Касательно трендов внутреннего туризма эксперты отрасли отметили рост номерного фонда, появление новых курортов и инфраструктурных объектов, а также возросший спрос на формат коротких поездок выходного дня.

"На Форуме были достигнуты различные соглашения, договоренности о партнерстве, подняты самые "наболевшие" вопросы бизнеса, обозначены точки роста индустрии. Данный формат мероприятия максимально показал свою востребованность и эффективность", - рассказала Светлана Данилина, создатель и идеолог Форума FTT-2023, заместитель председателя правления Ассоциацией горнолыжных комплексов, территорий и сервисов (АГКТиС).

Важнейшим блоком в деловой программе стали кейс-сессии, посвященные международному сотрудничеству как инструменту эффективного взаимного развития территорий России, стран-партнеров и привлечения иностранных инвестиций.

Создатель и идеолог форума Олимпиада Знаменская, директор по развитию гостиничного бизнеса ФРиО, директор Союза управляющих ресторанами ФРиО, основатель консалтинговой компании ОКР "Номос" поделилась итогами: "Форум FTT-2023 состоялся впервые, стал актуальной международной площадкой для обмена опытом, соединения инвесторов, производителей и поставщиков. В рамках форума были презентованы крупные и средние инвестиционные проекты, многие представители которых нашли своих потенциальных инвесторов на полях форума. Мы обязательно отследим судьбу этих проектов и презентуем их в следующем году".

В рамках Форума FTT-2023 также прошла профессиональная выставка горнолыжной индустрии, спортивного, паркового оборудования, продукции сферы HoReCa (индустрия гостеприимства: гостинично-ресторанный бизнес) и других сегментов индустрии гостеприимства и туризма. В дни форума состоялась торжественная церемония вручения ежегодной премии горнолыжной индустрии SKI BUSINESS AWARDS в "Казино Сочи".

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