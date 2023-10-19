У министерства культуры Свердловской области появится новое полномочие

Ведомство сможет устанавливать порядок рассмотрения заявок на включение объектов нематериального этнокультурного достояния в федеральный реестр

ТАСС, 19 октября. Полномочие по установлению порядка рассмотрения заявок на включение объектов нематериального этнокультурного достояния в федеральный реестр появится у министерства культуры Свердловской области. Соответствующий законопроект внесен в законодательное собрание региона, сообщили в пресс-службе областного парламента.

"Речь идет о том, чтобы дополнить компетенцию уполномоченного исполнительного органа госвласти Свердловской области в сфере культуры полномочием по установлению порядка рассмотрения заявок на включение объектов нематериального этнокультурного достояния в федеральный государственный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации", - цитирует пресс-служба председателя заксобрания, одного из авторов законодательной инициативы Людмилу Бабушкину.

Постановление о порядке формирования реестра подписал 3 августа 2023 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках реализации норм федерального закона "О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации". В реестре будут учитывать сказки, былины, танцы, обряды, ремесла, традиции и обычаи. Планируется, что создание общедоступного информационного ресурса позволит упростить изучение, использование, сохранение и популяризацию нематериального этнокультурного достояния. В реестре будет также содержаться информация о происхождении того или иного объекта, местности его бытования, носителях и хранителях самобытной традиционной культуры.