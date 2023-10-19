В арт-кластере "Таврида" подвели итоги образовательных заездов

Участниками очных модулей арт-школ стали свыше 2,5 тыс. представителей творческой молодежи

ТАСС, 19 октября. В арт-кластере "Таврида" (проект Росмолодежи) завершился сезон образовательных заездов 2023 года. За это время молодые люди представили образец наградных часов для участников СВО, провели первый учебный гастрономический фестиваль, разработали предложения по тактическому урбанизму Дербента и презентовали многие другие проекты, направленные на развитие культуры и искусства в России. Участниками очных модулей арт-школ стали более 2,5 тыс. представителей творческой молодежи из 87 регионов России, в том числе жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также граждане зарубежных государств.

"Образовательные заезды Тавриды вновь объединили тысячи молодых и талантливых. В прошлом году нас посетили представители 84-х регионов, а в этом 89-и. А на заезд "Азия в фокусе", который был посвящен культурной коллаборации между Россией и азиатскими странами, прибыли еще и из других государств: Киргизии, Узбекистана, Индии, Казахстана, Таджикистана, Сирии, Китая и Ирана. Всего на площадке собралось 2507 молодых творцов. Впервые мы собрали профессионалов бекстейджа - режиссеров, продюсеров шоу, художников по свету, сценических дизайнеров. От уровня профессионализма тех, кто делает шоу за кулисами зависит то, что будет происходить на сцене - именно поэтому мы планируем поддерживать специалистов данного направления и в следующем году. Поскольку 2023-й был объявлен Годом педагога и наставника, мы разработали программу образовательного заезда, в ходе которого участники изучали новые подходы к образованию. Также к концу года уже изготовим наградные часы, посвященные теме специальной военной операции, прототип этих часов тоже разработали участники. Перечислять итоги можно долго, но важно то, что время бросает нам новые вызовы, а значит, в бухте для молодых творцов будет продолжать кипеть работа, ведь теперь наша площадка работает круглый год", - прокомментировала заместитель генерального директора по образовательной деятельности и внешним коммуникациям арт-кластера "Таврида" Ксения Артемьева.

На образовательном заезде "Только в России" перед молодыми поварами и рестораторами стояла задача: разработать проект, который бы отражал национальную культурную идентичность. Так, участниками арт-школы гастрономии был организован Первый учебный гастрономический фестиваль "Гастрономическая карта России на "Таврида.АРТ". На нем представили блюда из оленины, царь-курник, солянку с барабулей, дальневосточную кукумарию и нерку, чипсы из ягеля, морошковый лимонад, медовик и многие другие изыски.

По указу Президента 2023 год был объявлен Годом педагога и наставника. Образовательный заезд "Ты тоже можешь стать легендой" приурочили к этой дате - на протяжении недели участники арт-школ прокачивали навыки в новаторской педагогике и разрабатывали интерактивные концепции для детского творчества. По завершении программ арт-школ 243 участника получили удостоверения государственного образца о повышении квалификации от Театрального института им. Б. Щукина, и еще трое стали победителями премии Вахтанговского фестиваля театрального менеджмента, финал которой прошел на "Тавриде". На закрытии заезда выступил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Он обратил внимание на то, что в современных условиях роль педагога лишь растет, - те, кто посвятил свою жизнь преподаванию и наставничеству, продолжают вести за собой молодое поколение, помогают детям и подросткам разобраться в ценностях и ориентирах.

Молодые экологи, посетившие заезд "Наука как искусство", разработали экопроекты для производств Крыма: ООО "Заря" ("Крымский султан") и АО "Комбинат "Крымская Роза". Участники арт-школы экологии предложили реорганизовать системы обращения с отходами, создать экопространства и чат-бот, который будет информировать об экологических акциях.

Арт-кластер продолжил поддерживать развитие различных регионов России - и в этом году один из образовательных заездов посвятили талантам Юга России. На нем участники арт-школы архитектуры и дизайна разработали три проектных предложения по тактическому урбанизму для города Дербент (Республика Дагестан). Пространство у родника "Шихсалах" предложили декорировать орнаментом знаменитых ковров народностей Дагестана, в сквере на улице Гейдара Алиева разместить декоративные сады, в сквере возле районной администрации создать прогулочные зоны и площадку для городских собраний.

Молодые художники-ювелиры представили образец наградных часов для участников СВО. Презентация прошла в рамках заезда "Нас не отменишь". Участники произвели финишную отделку и предфинальную сборку прототипа. Финальный вариант лучшие из участников арт-школы доработают уже в рамках стажировки в "Часовой академии" в Москве. По результатам будет изготовлено 25 изделий.

В ходе всех образовательных заездов проходил конкурс Росмолодежь.Гранты. На нем участники представили свои социально-значимые проекты. Из общего числа поданных заявок на публичные защиты вышло 184 человека. В результате в списке победителей - 35 проектов, общая сумма грантов - 17 025 000 рублей.

Образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств проводятся на "Тавриде" ежегодно. Участники объединяются в арт-школы, кураторами и наставниками которых являются лидеры своих направлений.

Арт-кластер "Таврида" - это пространство, которое объединяет творческую молодежь со всей России. Он включает в себя образовательные заезды, Академию "Меганом", Фестиваль "Таврида.АРТ", кастинг-платформу, лейбл, арт-парк и грантовый конкурс.

ТАСС - генеральный информационный партнер.

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