Сбер определил лучший молодежный стартап регионального этапа акселераторов в Воронеже

Всего в этом сезоне в акселераторах Сбера приняли участие свыше 3 тыс. школьников и студентов из Центрально-Черноземного региона

ТАСС, 19 октября. Лучший молодежный стартап регионального этапа акселераторов Сбера определили в Воронеже, экспертный совет признал лучшим стартап "УлыбнисьAI", позволяющее по фотографии зубов определить разные стадии стоматологических заболеваний, сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного банка Сбербанка.

"В Воронеже прошел демодень молодежных акселераторов Сбера. В нем приняли участие четыре команды из Черноземья - по две из Липецка и Белгорода. Свои стартапы они представили экспертам, в числе которых были представители Сбербанка, правительства и бизнеса. Мероприятие прошло на базе образовательного центра "Содружество". <…> Экспертный совет признал лучшим стартап "УлыбнисьAI" - телемедицинское приложение с искусственным интеллектом (ИИ), позволяющее по фотографии зубов определить разные стадии стоматологических заболеваний", - говорится в сообщении.

Команды представили проекты по созданию образовательного сервиса для школьников, разработки платформы поиска работы для фрилансеров, рассказали о применении искусственного интеллекта и интернета вещей для решения медицинских задач. Победителем стала команда из Белгорода.

По словам заместителя управляющего Воронежским отделением Сбербанка Кристины Маскаленко, участники молодежных акселераторов Сбера - это будущие технологические предприниматели с инновационными идеями. "Наша роль заключается в поддержке таких ребят, знакомству их с экспертами области и будущими инвесторами. Цель молодежных акселераторов Сбера - поиск прогрессивных решений, которые могут принести пользу стране и обществу", - добавила она.

Всего в этом сезоне в акселераторах Сбера приняли участие более 3 тыс. школьников и студентов из Центрально-Черноземного региона. В течение нескольких месяцев участники изучали основы предпринимательства, учились управлять проектом, работать в команде и решать нестандартные задачи, работали с наставниками, чтобы достичь первых бизнес-результатов. Самые перспективные проекты примут участие в суперфинале в Москве. Участие бесплатное. Для регистрации не нужно иметь готовый проект или идею, её помогут найти при обучении. Подать заявку можно до 1 ноября 2023 года.