Церемония вручения премии "Звезда Театрала" пройдет 11 декабря

Впервые за 16 лет трансляция церемонии будет проходить с переводом на русский жестовый язык

ТАСС, 19 октября. На основной сцене театра им. Евгения Вахтангова 11 декабря пройдет XVI церемония вручения международной премии зрительских симпатий "Звезда Театрала". Впервые за 16 лет по инициативе дирекции премии трансляция церемонии вручения награды будет проходить с переводом на русский жестовый язык.

"Звезда Театрала" с первого дня своего существования, а ей уже 16 лет, исключительно зрительская. Любители театра со всех уголков страны решают судьбу номинантов, а потом следят за подведением итогов. Мы очень рады, что на это раз церемония и ее трансляция в онлайне будут идти с переводом на русский жестовый язык. Так все члены зрительского жюри смогут приобщиться к празднику", - говорит президент премии, главный редактор журнала "Театрал" Валерий Яков.

Обеспечат перевод на русский жестовый язык представители московского "Театра Мимики и Жеста". По словам директора театра Роберта Фомина, это поможет вовлечь в общекультурную среду зрителей с ограниченными возможностями слуха. "Я чрезвычайно рад, что такое культурное событие как "Звезда Театрала" станет в этом году полностью доступным для зрителей с проблемами слуха. <…> Надеюсь, что в ближайшем будущем и другие общероссийские театральные фестивали последуют примеру "Звезды Театрала" и "откроются" для глухих и слабослышащих любителей театра", - подчеркнул Роберт Фомин.

В этом году режиссером торжественной церемонии "Звезды Театрала" выступит Филипп Гуревич, известный своими работами в Театре им. Маяковского, РАМТе, "Школе современной пьесы" и других учреждениях страны. По задумке Гуревича, премия "Звезда Театрала" попробует обнажить тайную сторону театрального искусства.

"Нам бы хотелось, чтобы церемония показала изнанку театра, открыла его секреты и волшебство. Возможно, даже идеализировать этот мир, сознательно добавив "кукольной", декоративной эстетики. При этом мы сопроводим действие ироничным комментарием ведущих и закадрового голоса, своего рода автора. Он позволит нам ощутить, что это все "игра в церемонию", "игра в театр". Что ведущие - это конкретные люди, которым надо не забыть на следующий день отвезти сына в сад, а монтировщикам "в ночь" ставить "Войну и мир"", - делится своей задумкой Филипп Гуревич.

Ведущими церемонии награждения лауреатов станут приглашенная актриса МХТ им. Чехова Аня Чиповская и актер Театра им. Пушкина Андрей Заводюк. Оба выступят в роли ведущих "Звезды Театрала" в третий раз и во второй - будут вести ее вместе.

Напомним, на торжественной церемонии премии "Звезда Театрала" объявят имена лидеров финального зрительского голосования. Выбор по шорт-листу проходит до 30 ноября на официальном сайте "Звезды Театрала". В финальном этапе представлены спектакли Евгения Писарева, Льва Додина, Константина Райкина, Александра Лазарева, Сергея Безрукова, Алексея Франдетти и актерские работы Евгении Добровольской, Светланы Крючковой, Станислава Бондаренко, Дины Корзун, Юлии Пересильд, Анны Якуниной, Игоря Костолевского, Максима Аверина и других.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Возрастное ограничение: 12+.

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