ММК награжден премией Правительства России в области качества

Заявки на участие в конкурсе подали 433 организации, из которых победителями признаны 12, включая ММК

ТАСС, 20 октября. В Москве состоялась церемония награждения лауреатов премии Правительства Российской Федерации в области качества за 2022 год. В число победителей вошел Магнитогорский металлургический комбинат (ММК). Как сообщили в пресс-службе ПАО "ММК", почетную награду из рук вице-премьера Дениса Мантурова принял генеральный директор ММК Павел Шиляев.

"Премия Правительства в области качества является одной из наиболее престижных государственных наград, вручаемых предприятиям за производственные достижения и внедрение лучших практик управления. Заявки на участие в конкурсе в этом году подали 433 организации, из которых победителями признаны 12, включая Магнитку", - сказано в сообщении.

Выступая с ответным словом в рамках награждения, гендиректор ММК Павел Шиляев поблагодарил экспертный совет премии, Правительство, Минпромторг и Роскачество за поддержку и организацию конкурсных процедур на самом высоком уровне.

"Звание лауреата правительственной премии в области качества имеет для нас огромное значение. Максимальное удовлетворение потребностей наших клиентов - ключевой приоритет деятельности ММК. В компании разработан портфель стратегических инициатив, в котором мы зафиксировали стремление стать поставщиком №1 для самых требовательных покупателей. Сегодняшняя награда - подтверждение того, что нам удалось сделать уже многое в этом направлении", - приводятся в сообщении слова Шиляева.

"Мы видим, что бизнес уделяет все более пристальное внимание совершенствованию своих внутренних алгоритмов и внедрению лучших практик управления качеством. Это становится неотъемлемой частью корпоративной этики и залогом чистой и честной конкуренции", - цитируют Мантурова в пресс-службе.

На предприятии отметили, что Магнитогорский металлургический комбинат традиционно уделяет большое внимание работе в области качества. Компания является одним из ведущих поставщиков премиальной металлопродукции для ряда отраслей экономики, в том числе для автомобильной промышленности, машиностроения и строительства.