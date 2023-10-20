В Екатеринбурге наградили лауреатов премии "Коммерсантъ года - 2023"

В Свердловской области премия вручалась в третий раз

ТАСС, 20 октября. В Екатеринбурге состоялась церемония награждения лауреатов премии "Коммерсантъ года - 2023", сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Свердловской области.

"Поздравляю вас с знаковым событием, - обратилась к участникам церемонии председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина. - Малый и средний бизнес в нашем регионе развивается достаточно быстрыми темпами, как и вся экономика Среднего Урала. В настоящее время депутаты готовятся к принятию областного бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Раскрою секрет, никогда еще не было такого большого объема доходов в областной бюджет, какие сейчас ожидаются. А это - возможность поддержать малый и средний бизнес, промышленность, муниципалитеты в их стремлении развивать инфраструктуру - реконструировать школы, детские сады и так далее".

Спикер парламента добавила, что представители предпринимательского сообщества многое делают для развития своего бизнеса: внедряют современные технологии, осваивают новые направления. "На Среднем Урале создана серьезная система поддержки малого и среднего бизнеса. Действует соответствующая областная программа. Условия и порядок оказания господдержки предпринимателям определены региональным законом от 4 февраля 2008 года "О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области". За прошедшие годы депутаты 22 раза вносили в него изменения, направленные на совершенствование системы поддержки", - сказано в сообщении пресс-службы парламента.

Участников мероприятия также поприветствовали замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, замглавы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко, первый зампред регионального парламента Аркадий Чернецкий и гендиректор ИД "Коммерсантъ-Урал" Марина Архипова.

О премии

Премия, учрежденная ИД "Коммерсантъ-Урал" в Свердловской области вручалась в третий раз. Соорганизатором премии выступил Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Мероприятие проводится при поддержке министерства инвестиций и развития Свердловской области и Администрации города Екатеринбурга.

Премия "Коммерсантъ года - 2023" вручалась по восьми номинациями: "Обрабатывающее производство", "Внутренний туризм", "Мой бизнес. Стартап года", "Пищевое производство и сельское хозяйство", "Строительство и проектирование", "Креативные индустрии и IT", "Услуги", "Торговля Ритейл".