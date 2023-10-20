В Новой Каховке открыли отделение банка ПСБ

Новое отделение стало третьим по счету в Каховской конгломерации

ТАСС, 20 октября. Заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев открыл новое банковское отделение в Новой Каховке в Херсонской области, сообщили журналистам в пресс-службе банка.

"ПСБ планомерно увеличивает офисную и банкоматную сеть в Херсонской области. Обеспечение доступности финансовых услуг для населения - одна из приоритетных задач банка, и открытие офиса в Новой Каховке является закономерным шагом на пути к ее реализации. Одновременно мы активно развиваем продуктовую линейку, а также каналы дистанционного банковского обслуживания, предоставляя жителям региона наиболее разнообразные возможности для решения их финансовых задач", - приводятся в сообщении слова Дорофеева.

Уточняется, что новое отделение - третье по счету в Каховской конгломерации. "До конца года ПСБ планирует открыть там четвертый офис", - говорится в сообщении.

В ходе рабочей поездки в новые регионы Дорофеев также провел двусторонние совещания с председателем правительства Херсонской области Андреем Алексеенко, председателем правительства Запорожской области Антоном Кольцовым и председателем правительства Донецкой Народной Республики Евгением Солнцевым, обсуждались вопросы обеспечения населения и бизнеса банковскими услугами, поддержки социально-экономической инфраструктуры регионов, а также ключевые векторы дальнейшего сотрудничества.