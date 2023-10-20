Музыкальный конкурс "Большая опера" открывает новый сезон

Оргкомитет смотра получил более 300 заявок от профессиональных певцов из России и других стран

ТАСС, 20 октября. Телеканал "Россия-Культура" начинает показ седьмого сезона музыкального конкурса "Большая опера".

Оргкомитет смотра получил более 300 заявок от профессиональных певцов из России и других стран. На основе присланных видеозаписей выступлений были отобраны 18 кандидатов, представляющих ведущие театры России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Армении. Они приняли участие в очном отборочном туре в студии телеканала "Россия-Культура".

На кастинге каждый исполнитель представил две разнохарактерные арии из русских и западноевропейских опер. Молодые певцы выступили в сопровождении Государственного Кремлевского оркестра Управления делами Президента РФ. Художественный руководитель и главный дирижер - Константин Чудовский.

В состав жюри отборочного прослушивания вошли: управляющая оперной труппой Нижегородского театра оперы и балета имени А. С. Пушкина Медея Ясониди (Греция-Россия); дирижер, маэстро Марко Боэми (Италия); театральный режиссер, генеральный директор - художественный руководитель московского театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман (Россия); театральный режиссер, художественный руководитель театра им. Н. И. Сац Георгий Исаакян (Россия).

По результатам очных прослушиваний к конкурсу были допущены 10 молодых исполнителей: они и встретятся на сцене "Большой оперы" в новом сезоне. С 4 ноября в эфир выйдут семь тематических выпусков, посвященных русской и западноевропейской опере, романсам Рахманинова и неаполитанской песне, старинным русским романсам, оперетте.

"Большая опера" выходит в эфир с 2011 года. В разные годы в состав жюри конкурса входили звезды мировой сцены: Елена Образцова, Тамара Синявская, Мария Гулегина, Сергей Лейферкус, знаменитый оперный интендант Ион Холендер, руководитель Молодежной оперной программы Большого театра России Дмитрий Вдовин, певец и коуч Аксель Эйверарт.

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