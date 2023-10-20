В Сочи завершился фестиваль IRONSTAR SOCHI SIRIUS 2023

Самой популярной дистанцией среди параатлетов в "Сириусе" стал спринт

ТАСС, 20 октября. Сезон триатлона IRONSTAR SOCHI SIRIUS 2023 подошел к концу. В этом году 60 участников с особенностями здоровья выступили на 7 дистанциях: в триатлоне, женском забеге и заплывах. В детском забеге STARKIDS приняли участие 10 детей с синдромом Дауна.

Самая популярная дистанция среди параатлетов в "Сириусе" в этом году, как и в прошлом - спринт - это 750 м плавания, 20 км велогонки и 5,25 км бега. Для параспортсмена такой формат является наиболее доступным для самостоятельного преодоления. В этом году в спринте финишировало 14 таких участников. Среди них Умед Мамадкулов с синдромом Дауна. Умед в сопровождении команды (Антон Лосев на плавании, Александр Швецов на велоэтапе и Мария Помазуева на беге) финишировал со временем 2 часа 19 минут 45 секунд. Этот случай был зарегистрирован как рекорд России - впервые участник с синдромом Дауна преодолел триатлонную дистанцию спринт. Ровно год назад Умед с командой поставили рекорд в преодолении дуатлона.

В "железной" дистанции на 226 км приняли участие три эстафетные команды. Формат эстафеты подразумевает передачу чипа после преодоления каждого этапа участником. "Железная" дистанция - самая сложная в классическом триатлоне, поскольку представляет собой 3,86 км плавания, 180 км велогонки и 42 км бега.

В заплывах SWIMSTAR приняли участие 11 параспортсменов, в "полужелезной" дистанции триатлона - 12, в олимпийской - 11, в женском забеге - 3 человека.

"Развитие инклюзивного спорта - важное направление для IRONSTAR. По сравнению с прошлым сезоном количество параатлетов на наших гонках выросло в два раза: 65 человек приняли участие в 108 соревнованиях. И если в Сириусе в 2022 году у нас 29 участников с особенностями здоровья, то в этом году уже 60. На фестивалях в Екатеринбурге в этому году было 18 участников, в Нижнем Новгороде - 12. Это примечательно еще и тем, что это новые локации на карте IRONSTAR. Такая динамика показывает, что все больше участников, как мы их зовем "с безграничными особенностями", интегрируются в наше спортивное сообщество. Они на равных соревнуются с остальными атлетами, это не может не мотивировать. В соревнованиях они стартуют отдельной волной и сопровождаются службами безопасности. Мы будем стараться и дальше увеличивать количество параатлетов в нашем фестивале, на сколько это будет позволять техника безопасности", - поделился генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин.

IRONSTAR поддерживает фонды "БольшеЧемМожешь", "Спорт для жизни" и "Синдром любви". Участие для параспортсменов в соревнованиях бесплатное. Эта категория награждается на фестивале первыми, все участники получают призы, вне зависимости от результата.

ТАСС - информационный партнер.

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