Специалисты обсудили экспорт российских товаров на зарубежные маркетплейсы

Сессия "Да кому это там надо?" Почему российские маркетплейсы, крупный бизнес и МСП выходят на экспорт через онлайн" состоялась 19 октября

ТАСС, 20 октября. В рамках Международного экспортного форума "Сделано в России" 19 октября состоялась сессия "Да кому это там надо?" Почему российские маркетплейсы, крупный бизнес и МСП выходят на экспорт через онлайн". На ней ведущие специалисты по развитию экспорта российских товаров через каналы электронной торговли поговорили о том, как найти свою аудиторию на ключевых экспортных рынках, а также как правильное позиционирование и использование страновой специфики может помочь в поиске пресловутого уникального торгового предложения, или "УТП".

"Неслучайно в качестве заглавного вопроса сессии мы выбрали "Да кому это там надо?". Он же звучит в промо-ролике от АНО "Национальные приоритеты", нацеленного на вовлечение наших предпринимателей в онлайн-экспорт. На наш взгляд, это самый важный вопрос, так как ответ кроется в нем самом. Аудитория иностранных покупателей на международных электронных торговых площадках огромна, по прогнозам eMarketer, к 2027 году объем розничных продаж в онлайне в мире достигнет более $8 трлн. Но важно этим потенциалом воспользоваться, правильно расставить акценты в продвижении. В 2023 году РЭЦ существенно расширил перечень маркетлейсов и стран, на которых действуют национальные магазины, до 24 магазинов на 14 площадках, а также усилил программу их продвижения в том числе через интеграцию спортивной и культурной повесток под национальным брендом "Сделано в России". Так в сотрудничестве с Минспорт России и Минвостокразвития России была запущена первая масштабная акция продвижения "Российские товары - для чемпионов". Идея состоит в том, чтобы за счет интересного контента про Россию и спортивные достижения нашей страны привлекать внимание и трафик на российские товары. Теперь компании, воспользовавшись услугой на платформе "Мой экспорт" по размещению в национальных магазинах, не только апробируют востребованность своего товара на выбранном рынке, но и получают реальную маркетинговую поддержку за рубежом: социальные сети, блогеры. Все это направлено на формирование у конечных потребителей положительного образа российских товаров и России в целом", - подчеркнул модератор сессии, директор по международным партнерским программам РЭЦ (входит в ВЭБ.РФ) Алексей Мурзенок.

Выступая на мероприятии, заместитель управляющего директора Ozon Алексей Минаев сообщил: "Электронная торговля активно развивается не только в России, но и во всех странах ЕАЭС, и один из наших приоритетов - выстраивание долгосрочных торговых отношений со странами региона. Уже сегодня успешно ведем работу на территории Казахстана, Белоруссии, Армении и Кыргызстана. Последние несколько лет мы развиваем логистическую инфраструктуру в этих странах, что качественно влияет на рост продаж местными продавцами и покупок местными покупателями: к примеру, по сравнению с 2022 годом продажи продавцов Ozon в Белоруссии выросли в три раза, в Кыргызстане - в шесть раз, а в Казахстане - в 45 раз. Чтобы обеспечить стабильно качественный сервис на всех рынках присутствия мы развиваем логистику первой и последней мили, а также делаем акцент на эффективных инструментах продвижения".

"В сентябре 2023 года в соцсети WeChat более 6 млн пользователей искали российские продукты, из них более 60% запросов пришлось на пользователей 30-49 лет - наиболее активное и платежеспособное население. Более 50% всех покупок в Китае уже происходят онлайн, при этом, интенсивная конкуренция, требовательные клиенты с иными моделями потребления и вкусовыми привычками в Китае - несомненно, серьезный вызов для экспортеров, требующий непрерывного изучения потребительского поведения и гибкой маркетинговой стратегии. Но в пики продаж эта работа оправдывает себя достойными результатами. Например, за март-апрель 2022 года китайские потребители совершили более 300 тыс. заказов российской продукции на платформе Tmall, включая кондитерские изделия, продукты питания и косметику", - отметил генеральный директор агентства по маркетингу в Китае Андрей Можаев Asia Pacific.

На сессии менеджер по развитию и экспорту стартапа по экспресс-доставке продуктов в Дубае YALLA MART GENERAL TRADING LLC 7 Сергей Игишев уточнил: "Изначально, задумываясь как технологический стартап в Дубае, YallaMart не думали, насколько российские товары окажутся востребованными на рынке ОАЭ. Важно понимать, что рынок Ближнего Востока - лояльный и платежеспособный растущий рынок с развитой культурой потребления через каналы электронной торговли, что позволяет отечественным производителям среднего и высокого ценового сегмента найти своего покупателя".

Директор "Студии Артемия Лебедева" Евгения Ежикова поделилась с участниками сессии своим опытом: "Возьмем для примера Китай, где уже есть большой интерес к российской культуре, спорту и образованию. Китайские потребители, возможно, еще не знакомы со вкусом российских продуктов, но давно любят и узнают в лицо наших спортсменов - об этом свидетельствует высокая популярность их страничек в WeChat. Правильно упакованные смыслы удовлетворяют интерес и к спорту, и к культуре (в широком смысле) через товары под брендом "Сделано в России". Мы придумали графическое оформление рекламной кампании "Российские товары - для чемпионов", которая позволяет продукции под брендом "Сделано в России" более уверенно чувствовать себя на китайском рынке. Это про эмоциональный, а не про рациональный выбор: мы не просто продаем полезный продукт, мы вовлекаем покупателя в ценности бренда".

Чтобы вместе с ключевыми экспертами разобраться во всех аспектах онлайн-экспорта, 7 декабря 2023 года РЭЦ организует первую онлайн-конференцию про экспортную интернет-торговлю. На онлайн-мероприятии эксперты по e-commerce, маркетингу, логистике, а также специалисты РЭЦ расскажут о последних трендах в онлайн-торговле на экспорт, а также будут разбираться кейсы по выходы на зарубежные маркетплейса и продвижению товара на них.

ТАСС - генеральный информационный партнер.

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