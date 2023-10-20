Эксперт: проект, подобный инициативе "Пояс и путь", в ближайшее время вряд ли появится

В Генконсульстве КНР в Екатеринбурге рассказали об интервью президента РАСПП агентству Синьхуа

ТАСС, 20 октября. Значение инициативы "Пояс и Путь" еще предстоит оценить в полной мере, но нет в современной истории человечества другого проекта, сопоставимого с инициативой "Пояса и пути" с географической точки зрения, с точки зрения количества участников, экономических показателей. Об этом заявил в интервью Синьхуа президент Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, сообщается в официальном комментарии Генерального консульства КНР в Екатеринбурге со ссылкой на агентство.

"Истинную роль инициативы "Пояс и путь" мы сможем оценить лет через 20-30, все-таки это долгосрочная задача, - приводятся в сообщении слова эксперта. - Но уже сейчас очевидно, что другого такого проекта, в котором на равноправной и взаимовыгодной основе могло бы сотрудничать столько участников, не было и в ближайшее время он вряд ли появится".

"Более того, инициатива доказала, что может развиваться и при неблагоприятных условиях, в условиях политической нестабильности, экономических кризисов и пандемии", - добавили там со ссылкой на эксперта.

В комментарии со ссылкой на Манкевича также отмечается, что "после третьего Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути" следует ожидать предметного развития сопряжения Евразийского экономического союза с инициативой "Пояс и путь".

"Я ожидаю развития инвестиционного сотрудничества. Страны ЕАЭС в ходе совместной работы с КНР в рамках инициативы "Пояс и путь" уже обеспечили $24 млрд инвестиций. При этом цифра растет за счет новых взаимовыгодных проектов", - приводятся в сообщении слова Манкевича. "Он также ожидает более активной взаимной научно-технической и производственной интеграции и кооперации", - добавили в дипмиссии.

"Уверен, что нашим странам уже недостаточно ежегодно наращивать товарооборот, и следующий шаг - взаимная интеграция научно-технических и производственных потенциалов. Считаю, что наши страны уже производят и поставляют на глобальные рынки продукты мирового уровня, а вместе мы можем делать действительно уникальные продукты, в первую очередь для наших народов, а затем и на экспорт", - приводятся слова президента РАСПП.

Говоря о российско-китайском сотрудничестве, сказано в сообщении, президент РАСПП особо отметил двустороннее сотрудничество в финансовой сфере. "Финансовая сфера - одна из тех, где сотрудничество РФ и КНР развивается быстрее всего", - приводятся его слова. Эксперт, добавили в дипмиссии, также отметил, что ярким примером в этой области является успешный переход в торговле на национальные валюты.

"По данным МИД России, в настоящее время доля национальных валют в российско-китайской торговле превысила 80%", - цитируют президента РАСПП в генконсульстве. Со ссылкой на Манкевича там также добавили, что "китайский юань все активнее интегрируется в финансовую структуру России".

"Все более популярны кредиты и вклады в юанях из-за стабильности китайской валюты. Он [Манкевич] также добавил, что новой тенденцией стало использование юаня в торговле России с третьими странами", - цитируют в дипмиссии слова президента РАСПП в интервью Синхуа.