В Московской консерватории выступит Андрей Писарев

Концерт состоится 22 октября

ТАСС, 20 октября. В Малом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского 22 октября пройдет концерт пианиста Андрея Писарева (6+). В программе - фортепианная музыка Моцарта, Бетховена и Рахманинова.

Активная концертная деятельность Андрея Писарева в городах СССР, а позже и за границей началась после его победы в 1983 году на международном конкурсе Рахманинова. Сейчас музыкант ведет активную концертную деятельность, выступая с концертами в России и за рубежом, также как солист играет с ведущими оркестрами. В его репертуар входят: музыка от Скарлатти до Прокофьева, более 20 концертов с оркестром. Дискография пианиста насчитывает более 10 компакт-дисков.

Композитор Андрей Эшпай писал, что стиль игры Писарева напоминает стиль игры самого Рахманинова, отмечал "благородство" манеры исполнения, "глубокий певучий звук", позволяющий раскрыть драматизм произведения. "Писарев - пианист, склонный к игре масштабной, к широким построениям, порой в стиле аль фреско", - говорил музыкант Лев Власенко.

Возрастная категория 6+