Сбер: первый в России пробег на электрокарах финишировал в Тамбове

Свыше 20 туристических объектов Черноземья посетила группа тревел-блогеров и журналистов в рамках проекта "Путешествуй по России. Путешествуй со Сбером"

ТАСС, 20 октября. Свыше 20 туристических объектов Черноземья посетила группа тревел-блогеров и журналистов в рамках проекта "Путешествуй по России. Путешествуй со Сбером", сообщили в пятницу в пресс-службе Центрально-Черноземного банка Сбербанка. На этот раз Сбер предложил участникам преодолеть туристический маршрут на электромобилях Evolute.

"За пять дней путешественники побывали в знаковых местах Черноземья, которые сформировали региональную культурно-историческую идентичность: природные парки "Белый колодец", Воронежский биосферный заповедник, "Аргамач", вековые усадьбы и музеи: Скорняково-Архангельское, музей-заповедник им. С.В. Рахманинова, "Костенки" и краеведческий центр "Романовская игрушка". Участники также познакомились с кулинарными традициями благодаря гастрономическому ресторану "Москва", Romanovo steak & wine, "15/86", "Хочу харчо", - сказано в сообщении.

"После проведения первого проекта, который стартовал в Санкт-Петербурге и финишировал в Ялте, было очень важно и ответственно организовать путешествие по регионам Черноземья. Участники проекта - опытные и искушенные путешественники, которые посетили десятки территорий России и зарубежья. Мы рады, что наши регионы их вдохновили и порадовали. Это мотивирует и вдохновляет нас на новые идеи", - приводятся в сообщении слова председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка Наталии Цайтлер.

"Я путешественник, и проехала уже более 75 российских регионов. Россия очень разная, поэтому путешествовать никогда не надоедает. Очень круто прокатились по Черноземью на новых электрокарах. Посетили Елец, Липецк, Воронеж, Тамбов и Мичуринск, не навредив окружающему миру ни на грамм. Мы ни разу не столкнулись с какими-то проблемами с зарядкой машин, потому что инфраструктура электрозаправок постепенно развивается", - приводятся в сообщении слова автора блога про путешествия @TRAVEL_LERKA Валерии Подковыровой.

В пресс-службе напомнили, что старт автопутешествия был приурочен к запуску первой быстрой электрозарядной станции СберСервис. "До конца 2024 года в Черноземье введут в эксплуатацию более 20 электрозаправок. Партнерами второго этапа проекта "Путешествуй по России" выступил завод "Моторинвест", компании СберСервис и СберЛизинг, Центр развития культуры и туризма Липецкой области, гостиничные комплексы "Галерея" и "Конгресс Отель Бенефит Плаза", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в сентябре проект "Путешествуй со Сбером" был удостоен Национальной премии в области PR "Золотая стратегия".