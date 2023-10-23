В закон "Об охране окружающей среды на территории Свердловской области" внесут изменения

В региональном парламенте идет работа над пакетом изменений

ТАСС, 23 октября. В закон "Об охране окружающей среды на территории Свердловской области" будут внесены изменения, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Свердловской области.

"Федеральным законом от 4 августа 2023 года "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" внесены изменения в Федеральный закон "Об охране окружающей среды". В связи с этим возникла необходимость внести соответствующие изменения в закон "Об охране окружающей среды на территории Свердловской области", - сообщила один из авторов законодательной инициативы, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Спикер парламента добавила, что уточнено понятие "объекты накопленного вреда окружающей среде" и введено новое понятие "ликвидация накопленного вреда окружающей среде", под которым понимаются мероприятия по устранению вреда окружающей среде, возникшего в результате прошлой экономической и иной деятельности, обязанности по устранению которого не были выполнены или были выполнены не в полном объеме.

"Законопроектом предусмотрено, что к вопросам местного значения относятся полномочия по выявлению объектов накопленного вреда окружающей среде и организации ликвидации накопленного вреда окружающей среде применительно к территории, расположенной в границах земельных участков, находящихся в собственности соответствующего муниципалитета", - сказала Бабушкина.