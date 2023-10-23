Минспорт России и медиахолдинг MAER подписали соглашение о сотрудничестве

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин отметил, что необходимо усилить информационную работу с населением, чтобы к 2030 году вовлечь не менее 70% граждан в систематические занятия спортом

ТАСС, 23 октября. В рамках XI Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" 20 октября Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и Константин Майор, основатель и владелец медиахолдинга MAER, подписали соглашение о сотрудничестве.

Развитие массового спорта является приоритетом для государства. Важную роль в достижении этой цели играет популяризация здорового и активного образа жизни, создание комфортных условий для граждан и информирование населения.

"Для поддержки и развития национальной системы спорта мы создали множество соревнований новых форматов и возродили Спартакиаду сильнейших. Сегодня важно повышать их престиж и значимость. Кроме того, необходимо усилить информационную работу с населением для достижения к 2030 году целей Госпрограммы - вовлечь не менее 70% граждан в систематические занятия спортом. Уверен, подписание соглашения с медиахолдингом MAER поможет укрепить статус чемпиона России, а также вдохновит людей систематически заниматься физической культурой и спортом", - отметил Матыцин.

"Мы провели немало рекламных кампаний совместно с известными спортсменами и поддерживали открытие новых спортивных объектов. Хочу обратить ваше внимание на то, что в эпосе русского народа и народов, населяющих нашу страну, былинные богатыри, силачи всегда занимали в них особое место, стояли на защите интересов родины, о них слагались легенды, они становились героями народных сказаний. Так народ отдавал дань уважения героям и хранил память. В современном цифровом мире использование всех наших возможностей может служить в аналогичных целях", - сказал Майор.

В медиахолдинге отметили, что MAER имеет большой опыт поддержки российского спорта и спортсменов и готов продолжать свою работу в этом направлении. В августе 2023 года, в день открытия спортивного комплекса, построенного и подаренного государству РусГидро, в Москве прошла рекламная кампания, основанная на репортажной съемке с места события. MAER выступил коммуникационным партнером и посвятил открытию спортивного комплекса особенную рекламную кампанию в новостном формате: гости и жители Москвы увидели кадры с места события в тот же день и в большом масштабе. Всего за сутки более 4 млн москвичей узнали об открытии нового спорткомплекса с помощью крупноформатных экранов.

Также в этом году в столице отмечали 100-летие московского спорта, совместно с олимпийскими чемпионами Александром Легковым, Алексеем Свириным и Светланой Хоркиной медиахолдинг открыл новый медиафасад на одном из самых оживленных участков Москвы. На нем транслировался посыл поддержки спорта, здорового образа жизни, проектов, нацеленных на сплочение людей. Несколько раз в сутки на медиафасаде появлялись фотографии, связанные со спортивной жизнью страны и надпись: "Гордимся нашими!".