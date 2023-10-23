В Культурном центре ЗИЛ прошла премьера спектакля "Чехов. Чайка. Нет, не то…"

Она состоялась 20 октября

ТАСС, 23 октября. Театр Новых Пьес в рамках проекта "Театральная лаборатория ЗИЛ" выбрал для новой работы зал-конструктор. Постановка в таком пространстве позволяет зрителям стать не только наблюдателями, но и активными участниками событий на сцене.

"Классика - идеальная возможность переосмыслить прошлое, прожить настоящее и задуматься о будущем. Это новое прочтение произведения Чехова о странно-трагично смешном внутреннем мире художника. И еще о многом, что лучше прочувствовать и увидеть на спектакле, чем просто прочитать", - рассказал автор инсценировки и режиссер Хорен Чахалян.

По сюжету перед зрителями развернется цепочка безответных чувств: никто не любит учителя Медведенко, который любит дочь управляющего Машу, которая любит молодого писателя Треплева, который любит дочь соседа-помещика Нину, которая не понимает, что чувствует к Треплеву и думает, что любит немолодого писателя Тригорина, который опутан чарами актрисы Аркадиной.

Автор инсценировки и режиссер: Хорен Чахалян.

В ролях: Нина Михайловна Заречная - Елизавета Бочкина, другая Нина Михайловна Заречная - Наташа Кийко, Константин Гаврилович Треплев - Евгений Миронкин, Ирина Николаевна Аркадина - Анастасия Попкова, Татьяна Паршина, Борис Алексеевич Тригорин - Казбек Кибизов, Мария Ильинична Шамраева - Вера Клубничкина.

Категория: 16+.