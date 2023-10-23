Международный форум "Всемирный день качества - 2023" пройдет с 7 по 10 ноября

На форуме участники обменяются опытом повышения качества бизнес-процессов и внедрения практик антикризисного управления

ТАСС, 23 октября. Ежегодно вторая неделя ноября в мире отмечается как Всемирная неделя качества, а второй четверг ноября - как Всемирный День качества. По инициативе Роскачества семь лет назад этот праздник появился и в России. В этом году Всемирная неделя качества состоится под девизом: "Россия - страна со Знаком качества" и пройдет с 7 по 10 ноября, а День качества - 9 ноября.

Уже несколько лет подряд главным национальным деловым событием в области качества становится международный форум "Всемирный день качества". Это уникальная дискуссионная площадка, сфокусированная на вопросах качества, эффективности и устойчивого развития. Тема форума этого года: "Глобальная трансформация. Контекст. Подходы. Процессы".

"На форуме участники обменяются опытом повышения качества бизнес-процессов и внедрения практик антикризисного управления, а также обсудят инновационный вектор развития экономики, лучшие практики устойчивого развития и идеи популяризации качества среди молодежи, студентов и выпускников вузов", - отметила заместитель руководителя Роскачества Юлия Михалева.

Мероприятие пройдет в двух форматах - очном и гибридном. Офлайн-мероприятия состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге и в Сергиевом Пасаде, а онлайн-трансляция будет доступна для всех зарегистрированных участников. В форуме 2022 года на 46 отраслевых сессиях выступили 380 спикеров. Трансляцию посмотрели более 570 тыс. человек из 81 страны

По традиции в форуме примут участие руководители федеральных и региональных органов власти, общественных и деловых объединений, руководители организаций и собственники, директора по качеству, директора по производству, директора по закупкам, специалисты по качеству и развитию производства, технологи, эксперты из сферы госрегулирования, все те, кто делает мир качественнее.

Форум проводится Минпромторгом России, Роскачеством, Росстандартом и Росаккредитацией при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", Российского союза промышленников и предпринимателей, Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса "Опора России", Комплекса экономической политики Москвы и Департамента политики и развития города Москвы.

Ознакомиться с программой и зарегистрироваться на мероприятия можно на официальном сайте Всемирного дня качества.

ТАСС - генеральный информационный партнер.

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