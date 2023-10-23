В Московской консерватории выступит "Брамс-трио"

Также в программе - премьера Трио ля мажор итало-американского композитора и дирижера русского происхождения Даниила Амфитеатрова

ТАСС, 23 октября. В Малом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского 25 октября состоится концерт российского коллектива "Брамс-трио" (6+). Заслуженные артисты России Кирилл Родин (виолончель), Граф Муржа (скрипка) и Наталия Рубинштейн (фортепиано) исполнят Первое и Второе трио Шостаковича. Также в программе - премьера Трио ля мажор итало-американского композитора и дирижера русского происхождения Даниила Амфитеатрова.

Брамс-трио выступает с концертами в Большом зале Московской консерватории, Концертном зале имени Брукнера в Линце, залах Отель де Вилль в Брюсселе, Stadtcasino в Базеле, Лисински-холл в Загребе, в Сеул Арт-центре, Большом зале Варшавской филармонии, принимает участие в Международных музыкальных фестивалях в Вене, Риме, Париже, Любляне, Стамбуле, Гонконге, Мельбурне. География гастрольной деятельности ансамбля охватывает более 200 городов России, Европы, Австралии, Южной Кореи, Турции и Азербайджана.

С ансамблем сотрудничали такие музыканты как Галина Писаренко, Хибла Герзмава, Яна Иванилова, Кармен Балтроп, Юлиан Милкис, Чарльз Найдик. Обширная дискография Брамс-трио включает в себя сочинения Бетховена, Шуберта, Брамса, Глинки, Алябьева, Аренского, Пабста, Чайковского, Рахманинова, Шостаковича, Шнитке и других авторов.

Возрастная категория: 6+.