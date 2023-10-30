РЦИС не поддержал изменение антимонопольного регулирования оборота интеллектуальных прав

Против инициативы Россельхозбанка также высказался малый, средний и крупный бизнес

ТАСС, 30 октября. Изменения антимонопольного регулирования оборота интеллектуальной собственности в законе "О защите конкуренции" могут навредить рынку, с таким тезисом выступил директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти, правотворчеству и регуляторной политике Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) Алексей Соколов на круглом столе Комитета по защите конкуренции в Госдуме.

Круглый стол был организован в связи с обращением Россельхозбанка, который акцентировал, что в условиях ухода западных вендоров российские разработчики ПО завышают цены на свой продукт в 5-9 раз. Представители банка предложили решить проблему путем внесения поправок в закон "О защите конкуренции", изменяющих правила антимонопольного регулирования сферы интеллектуальной собственности. Банк поддержала Федеральная антимонопольная служба, предложившая совсем отменить иммунитеты для интеллектуальной собственности. Деловое сообщество в лице РСПП, "Деловой России" и "Опоры России" инициативу не поддержало. Против также выступили Минэкономразвития и РЦИС.

По словам Алексея Соколова, чтобы вводить новое регулирование, необходимо наличие проблемы и отсутствие актуального регулирования, способного эту проблему решить, однако в обращении Россельхозбанка не было представлено ни наличие первого, ни отсутствие второго: "Есть возросший спрос на отечественное ПО и рост цен, отвечающий законам рынка. Конкретные цифры не представлены, сказано лишь, что были попытки увеличения цены в пять-девять раз. Также нет данных о том, что эти практики антиконкурентны и не соответствуют закону спроса и предложения. Статья 10 ГК РФ и постановление КС РФ от 13.02.2018 № 8-П не позволяют полностью вывести коллизию правообладателей и пользователей из-под действия балансировки конституционно значимых ценностей. На мой взгляд, действующее законодательство вполне защищает рынок".

Эксперт подчеркнул, что разнообразные варианты законопроекта обсуждаются уже очень давно, однако за все это время так и не были представлены конкретные запросы, которые нельзя решить в рамках действующего законодательства. Более того, антимонопольное законодательство вполне успешно применялось к Google и HeadHunter, несмотря на то что речь шла о бизнесе, связанном с результатами интеллектуальной деятельности. "У интеллектуальной собственности есть своя специфика. Если закон "О защите конкуренции" защищает потребителя, то институт интеллектуальной собственности защищает создателя, творца. В этом смысле баланс в законодательстве соблюден", - отметил Алексей Соколов.

Особенно важной защита результатов творческой деятельности становится в реалиях текущего технологического развития. "В областях, например, медицины или биотехнологий, где цикл разработки может составлять 15 лет, многомиллиардные инвестиции в исследования едва ли окупятся без должной защиты результатов в рамках интеллектуального права", - подчеркнул эксперт.

Наконец, по словам Алексея Соколова, статья 40 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) хотя и позволяет членам ВТО устанавливать отдельные случаи злоупотребления интеллектуальными правами, но вовсе не обязывает делать это: "Реагировать нужно на конкретные антиконкурентные практики, устанавливая конкретные случаи, в которых антимонопольное законодательство можно применять к владельцам интеллектуальной собственности с адекватной степенью воздействия".

Начальник отдела коммерциализации технологий и интеллектуальной собственности Министерства экономического развития РФ Георгий Котляр согласился с тем, что разработчику ПО необходимо отбить инвестиции в инновации, и именно из этого вытекают его эксклюзивные права и иммунитеты перед антимонопольным регулированием. Он напомнил, что это не первая попытка подвести сферу интеллектуальной собственности под антимонопольное законодательство, однако все предыдущие такие попытки провалились в связи с избытком концептуальных замечаний к документу.

Руководитель судебной практики РСПП Анна Акинфееваотметила, что в нынешнем виде законопроект не может быть поддержан, так как инициатор делает глобальные выводы из частной ситуации. "Непонятно, о какой ситуации на рынке идет речь, имеет ли место доминирование одного игрока, или на рынке все же имеется конкуренция", - отметила она. Также эксперт напомнила, что изъятия из иммунитетов коснутся не только ПО, но и других объектов авторского и патентного права, а это может привести к непредсказуемым последствиям.

Ответственный секретарь экспертного центра по антимонопольному регулированию "Деловой России" Оксана Токарева отметила, что инициатива Россельхозбанка ставит под сомнение сам институт интеллектуальной собственности, и высказалась за более аккуратное решение проблемы. "В том, что касается разработчиков ПО, можно подумать о точечных мерах. Так или иначе, при такой поддержке со стороны государства рынок скоро выровняется", - отметила она.

Вице-президент и председатель Комитета по интеллектуальной собственности "Опоры России" Наталья Золотых также высказалась за то, чтобы изъятия из иммунитетов допускались лишь в исключительных случаях и в конкретных практиках недобросовестной конкуренции.

Завершая дискуссию, председатель Комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг также отметил, что завышение цен одним из участников рынка - не повод для кардинальных перемен в гражданском праве. "Ситуация с уважаемым банком возникла из-за отсутствия других игроков, которые могли бы предложить аналогичный продукт по более низкой цене. Но если мы пойдем по пути ужесточения законодательства, другие участники рынка просто не вырастут. Обжегшись на молоке, на воду не дуют. Три организации, представляющие весь спектр делового сообщества, высказались за точечные решения, не убивающие весь рынок. Судебная практика уже формируется. Давайте не будем забывать, что в условиях СВО развитие IT - вопрос национальной безопасности".

Участники круглого стола сошлись на том, что отмена иммунитетов сейчас не нужна. Что же касается конкретных предложений по донастройке существующего регулирования, будь то в форме поправок в законодательство или нормативно-правовых актов Правительства РФ, то они будут изложены всеми заинтересованными сторонами и представлены в Комитет.