В Пушкино прошла встреча активистов программы развития "Другое Дело"

Этой осенью из 3 млн участников проекта выбрали 60 активистов, показавших лучшие результаты по числу выполненных заданий

ТАСС, 30 октября. Россияне со всех уголков страны приняли участие в разработке заданий для программы развития "Другое Дело" президентской платформы "Россия - страна возможностей". В октябре активисты проекта со всей страны впервые собрались вместе, чтобы пройти обучение и предложить собственные идеи развития Другого Дела.

Каждый месяц в мини-приложении "Другое Дело" ВКонтакте формируется рейтинг самых активных пользователей. Этой осенью из 3 млн участников проекта выбрали всего 60 активистов, показавших лучшие результаты по числу выполненных заданий. Они отправились на очную встречу в Подмосковье.

На базе отдыха под городом Пушкино собрались ребята из Москвы и Санкт-Петербурга, Казани, Томска, Краснодара и других городов. За три дня они узнали, как разработать и презентовать собственный спецпроект, создать авторские задания и бонусы, а еще успели найти новых друзей и погрузиться в атмосферу творчества. Разделившись по командам, участники презентовали свои идеи перед членами экспертного жюри и получили ценную обратную связь. Некоторые проекты позже лягут в основу новых специальных проектов Другого Дела.

"Проект растет, а вместе с ним растет и наше представительство во всех регионах России. Нам важно, чтобы активисты проекта из разных городов становились амбассадорами программы развития, делились с друзьями полезной информацией, помогали знакомым найти свое Другое Дело. Продолжим работать с лидерами нашего рейтинга, расширять Актив проекта. Будут и другие выезды: постараемся проводить их в разных городах в новом году", - прокомментировал руководитель программы развития "Другое Дело" АНО "Россия - страна возможностей" Кирилл Хвиль.