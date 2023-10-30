Стали известны победители премии InterComm-2023

В шорт-лист жюри выбрали 114 проектов

ТАСС, 27 октября. Премия InterComm, которая по традиции выбирает лучшие проекты по формированию корпоративной культуры, построению бренда работодателя, корпоративным медиа, реализации маркетинговых и антикризисных программ, оценивает личные и командные достижения специалистов в области коммуникаций, 26 октября назвала победителей.

"Выбор был непростым, и тем не менее те 48 проектов, которые стали победителями и призерами, обладателями специальных призов InterComm - это действительно золотой фонд кейсов, которые можно и нужно изучать, мультиплицировать на другие компании и которые будут развивать и наращивать качество внутрикорпоративных коммуникаций на рынке в целом. В период кадрового дефицита, который сегодня переживает российская экономика, именно внутрикорпоративные коммуникации, работа по формированию корпоративной культуры и продвижению бренда работодателя - тот путь, который приведет компании к преодолению этого кризиса", - прокомментировала председатель оргкомитета InterComm, президент коммуникационной группы Medialine Лариса Рудакова.

В этом году на премию было подано 242 проектов в 17 номинациях. В шорт-лист жюри выбрали 114 проектов.



Руководитель департамента корпоративных коммуникаций информационного агентства ТАСС, член жюри премии InterComm Марина Порошина наградила финалистов в номинации "Новые медиа".

В номинации "Новые медиа" победителем стал проект "Альфа-Банка" - подкаст "Из бэклога". InterComm предоставил проекту-победителю космический талисман ТАСС - игрушку Инотасю.

На втором месте оказался подкаст "Для tech и этих": как СберМаркет влюбляет в свой бренд ИТ-аудиторию", а на третьем - "Техно.Логично", видеоподкаст об IT и финансовых технологиях Газпромбанка.

ТАСС - генеральный информационный партнер.

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