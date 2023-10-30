На Южном Урале растет число жителей, предпочитающих зарегистрированную самозанятость

По данным на конец сентября, общее количество самозанятых в Челябинской области составило 174,85 тыс. человек

ТАСС, 30 октября. Количество жителей Челябинской области, предпочитающих зарегистрированную самозанятость, продолжает расти. Как сообщили в управлении пресс-службы и информации региона со ссылкой на данные областной контрольно-счетной палаты за январь-сентябрь 2023 года, по состоянию на 30 сентября общее количество самозанятых на Южном Урале составило 174,85 тыс. человек.

В сообщении отмечается ежегодное увеличение числа граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Так, с сентября 2020 по сентябрь 2021 года рост составил 40,94 тыс. человек, с сентября 2021 по сентябрь 2022 года - 53,63 тыс., с сентября 2022 по сентябрь 2023 года - 61,01 тыс. человек. "Это благоприятно сказалось и на уровне безработицы в регионе, которая демонстрирует исторически минимальные значения в последние два года", - отмечается в сообщении.

В управлении добавили, что в регионе по инициативе губернатора Алексея Текслера сформировалась уникальная практика по передаче налогов от самозанятых граждан в муниципалитеты. Эта мера является существенным финансовым подспорьем для местных бюджетов и мотивацией для глав территорий по развитию малых форм хозяйствования, напомнили в управлении.

"Активно развивается сектор самозанятых: запущена специальная программа "Фабрика самозанятых "Мое дело", предоставляются льготные микрозаймы. Число самозанятых в регионе за год увеличилось почти в два раза. Благодаря уникальной практике налог, который передается в муниципалитеты, стал для них важным доходным источником. В прошлом году объем этих средств составил 350 млн руб. Данная практика реализуется только в Челябинской области", - отмечал губернатор Алексей Текслер в послании к депутатам областного заксобрания.

Ранее в интервью ТАСС заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова сообщила, что наличие института самозанятых является одной из особенностей сектора малого и среднего предпринимательства (МСП) именно для России. "Их деятельность обусловлена наличием специфического суперльготного вида налогового режима, действующего с 2020 года. Формально самозанятые не относятся к субъектам МСП, и, несмотря на их незначительный вклад в части экономических показателей, они решают социальные задачи и обеспечивают собственную занятость, а также ведут предпринимательскую деятельность законно, - сказала Илюшникова. - Кстати, наибольшая часть самозанятых - молодежь, более половины участников еще не достигли 35 лет. При этом гендерная структура достаточно однородна, но все же мужчины превалируют, разрыв составляет около 10%".

Также замглавы Минэкономразвития отметила, что самый быстрорастущий сейчас институт - это самозанятые. "Если в 2019 году их было чуть больше 337 тыс., то сейчас более 7,5 млн", - сказала она.

Ранее глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров отмечал, что не видит проблемы в быстром росте числа самозанятых. "Я считаю, что главное - чтобы искусственно не вводить в этот режим людей, и тогда мы будем видеть реальные цифры", - сказал Егоров, отвечая на вопрос, с чем связан такой значительный рост числа самозанятых.