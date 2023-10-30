В Московской консерватории назвали имена победителей конкурса "Звезды EXEED"

В конкурсе победили Марк Фахрутдинов, Роман Черезов, София Яковенко, Владимир Вишневский и Даниил Акимов

ТАСС, 30 октября. В Малом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского 27 октября прошел финал Первого всероссийского конкурса "Звезды EXEED" (6+). Из более чем 100 участников жюри выбрало 15 финалистов - по три в каждой из пяти номинаций: фортепиано, сольное пение, скрипка, виолончель и медные духовые инструменты (тромбон, труба). В финале студенты высших учебных заведений Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга представили концертные программы из двух произведений классической и романтической эпох.

Конкурс был организован премиальным автомобильным брендом EXEED и Московской консерваторией. В состав жюри вошли музыканты с мировыми именами, преподаватели МГК. Председателем жюри стал народный артист России, скрипач Вадим Репин. "Уровень конкурса оказался очень высоким, - отметил он. - Каждый из участников заслуживал победы в своей номинации, но цифры вещь упрямая, поэтому мы наградили лучших из лучших".

Победителями конкурса "Звезды EXEED" стали Марк Фахрутдинов (виолончель), Роман Черезов (медные духовые инструменты), София Яковенко (скрипка), Владимир Вишневский (фортепиано), Даниил Акимов (сольное пение). Приз зрительских симпатий получила Кристина Семенова из Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского, выступавшая в номинации "Сольное пение". Также обладателем специального приза от Московской консерватории - право принимать участие в проектах концертного сезона 2024 года - стал Степан Смирных, участник номинации "медные духовые инструменты".

Возрастная категория: 6+.