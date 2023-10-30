Создатели фильма "Часы для Веры" провели творческую встречу

Мероприятие состоялось в ВДЦ "Орленок" и в МДЦ "Артек"

ТАСС, 30 октября. Творческая встреча с создателями фильма "Часы для Веры" состоялась в ВДЦ "Орленок" на всероссийском слете школьных поисковых отрядов и в МДЦ "Артек" на смене "Страна, в которой мы живем".

"Эта картина вызвала неподдельный интерес не только у юных поисковиков, уже знакомых с особенностями этой работы, но и у ребят далеких от поиска, которые после просмотра фильма задумались о вступлении в ряды поискового движения России", - поделился генеральный продюсер Иван Орехов.

После просмотра фильма дети задавали интересующие вопросы в режиме "открытого микрофона" и поделились своими впечатлениями от увиденного. Некоторые отметили, что в фильме созданы образы новых героев, которые очень близки им, на которых хочется равняться. Также дети попросили снять продолжение истории с этими героями.

По артековской традиции в конце встречи гостям повязали галстуки и сделали памятные фотографии.

ТАСС - генеральный информационный партнер.

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