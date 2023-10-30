30 октября, 12:18

Комплаенс Совкомбанка второй год подряд признали самым инновационным

Банк победил в номинации "Лучшая инновация в сфере комплаенс" премии Russian Compliance award

ТАСС, 30 октября. Совкомбанк стал победителем премии Russian Compliance award в номинации "Лучшая инновация в сфере комплаенс". Церемония награждения победителей в области комплаенс, рисков и этики прошла в рамках XI кейс-форума "Комплаенс-система в России".

Эксперты обсудили глобальные тренды развития, а также особенности антимонопольного и антикоррупционного комплаенса в российских реалиях. Совкомбанк поделился опытом по вопросам санкционного комплаенса и эффективности работы комплаенс-системы. Банк одним из первых предложил клиентам консультационные комплаенс-услуги в части ведения внешнеэкономической деятельности для бесперебойной финансовой и транспортной логистики экспортеров и импортеров.

"Мы обладаем необходимым опытом, чтобы оперативно адаптировать не только собственные комплаенс-процедуры, но и помогать клиентам реагировать на любые внешние изменения. Наша экспертиза позволяет закрывать любые потребности и вопросы в части законодательных требований для бизнеса", - сообщила руководитель Департамента комплаенса Совкомбанка Марина Бурдонова.  

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