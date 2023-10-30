Архангельский ЦБК на 7,3% сократил забор речной воды по сравнению с 2022 годом

Также сократился сброс загрязняющих веществ со сточными водами

ТАСС, 30 октября. Архангельский ЦБК (Новодвинск, Архангельская область) за период с января по сентябрь этого года на 7,3% сократил потребление речной воды по сравнению с тем же периодом 2023 года, сообщает пресс-служба предприятия.

"По итогам девяти месяцев текущего года объем забора (изъятия) водных ресурсов АО "Архангельский ЦБК" снизился по сравнению с соответствующим периодом 2022 года на 7,3%. Удельное водопотребление снизилось на 3,8%", - указано в сообщении.

Также существенно сократился сброс загрязняющих веществ со сточными водами: на 12,7% через выпуск №1, на 29% - через выпуск №3. Этому способствует внедрение принципиально новой концепции водного баланса технологии и энергетики предприятия на основе наилучших доступных технологий. В частности, максимально возможного возвращения воды с теплообменников оборудования обратно в технологический цикл. В планах Архангельского ЦБК - возврат части воды после очистки на производство.

В соответствии с требованием природоохранного законодательства контрольный створ на Северной Двине для комбината находится в 500 м ниже выпуска сточных вод предприятия. Результаты контроля в створе показывают, что снижение сбросов загрязняющих веществ со сточными водами предприятия в Северную Двину в последние годы позволило улучшить и стабилизировать качественные характеристики воды в реке. Содержание специфических загрязняющих веществ, таких, как метанол, фенолы, скипидар, формальдегид, азот нитритный, фосфаты, в контрольном створе АЦБК ниже значений ПДК (предельно допустимых концентраций), установленных для рыбохозяйственных водоемов.

Это связано с постоянным внедрением на АЦБК новых природосберегающих технологий, направленных на снижение и образование загрязняющих веществ. В сентябре на комбинате установлена кислородная газификационная станции, которая позволила повысить эффективность ступени окислительного щелочения при отбелке целлюлозы. Окислительное щелочение в присутствии кислорода позволяет получить целлюлозу требуемой белизны с использованием меньшего количества химических реагентов: пероксида водорода и диоксида хлора. Сокращение расхода химикатов, в свою очередь, снизит поступление загрязняющих веществ в сточные воды.

Несмотря на конъюнктурную ситуацию, Архангельский ЦБК не изменил свои обязательства, согласно которым сокращение удельного сброса сточных вод и загрязняющих веществ в водоем к 2030 году сократится не менее чем на 50% показателям к 2021 года.