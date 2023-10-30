Музей Победы предоставил раритеты для интерактивной выставки на Красной площади

Экспозиция будет работать под открытым небом с 5 по 7 ноября

ТАСС, 30 октября. Около 50 оцифрованных агитплакатов времен Великой Отечественной из фондов Музея Победы войдут в выставку на Красной площади, которая посвящена 82-летию военного парада 7 ноября 1941 года. Экспозиция будет работать под открытым небом с 5 по 7 ноября. Музей Победы принимает участие в создании интерактивного музея под открытым небом уже второй год. Продюсер и художественный руководитель выставки - генеральный директор Студии "ВоенФильм" народный артист РФ Игорь Угольников.

Выставка познакомит с историей начала Великой Отечественной войны и бытом жителей Москвы того времени, которые героически защищали свой город. Жители и гости столицы увидят плакаты, выпущенные в первый год войны и поднимавшие дух войск Красной армии. Это работы Кукрыниксов, Петра Мальцева, Николая Долгорукова и многих других художников, а также плакаты из серии "Окна ТАСС". Среди них - известные, как например, плакат Виктора Корецкого "Наши силы неисчислимы!", так и те, которые впервые будут представлены широкой публике.

На Красной площади также пройдут театрализованные представления о жизни простых граждан в период решающих событий осени 1941 года. Посетителям покажут военную технику времен Великой Отечественной войны из Музея техники Вадима Задорожного: танк Т-34, зенитную пушку АЗП-39, бронеавтомобиль ФАИ-М и многое другое. Кроме того, гости смогут спеть в караоке песни военных лет. Музей Победы также передал записи этих композиций для выставки.

Возрастное ограничение: 0+.