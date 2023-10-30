"Аэрофлот" стал одним из лидеров по закупкам у малого и среднего бизнеса в 2023 году

По итогам девяти месяцев 2023 года авиакомпания более чем вдвое нарастила стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами МСП

ТАСС, 30 октября. "Аэрофлот" занял одну из лидирующих позиций по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) за три квартала 2023 года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба авиакомпании с ссылкой на исследование портала мсп.рф.

"По итогам девяти месяцев текущего года "Аэрофлот" более чем вдвое нарастил стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами МСП, по сравнению с годовым объемом аналогичных договоров 2022 года и стал одним из лидеров по закупкам у субъектов МСП", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, поддержка малого и среднего бизнеса является приоритетом закупочной деятельности авиакомпании. Здесь добавили, что "Аэрофлот" постоянно наращивает объемы закупок в этой сфере.

"На протяжении многих лет авиакомпания сотрудничает с АО "Корпорация "МСП", а также осуществляют методическую поддержку субъектов МСП, участвуя в обучающих семинарах Корпорации. По итогам 2022 года "Аэрофлот" вошел в первую пятерку рейтинга ТОП-20 "Корпорации "МСП", которая отметила на ПМЭФ-2023 крупнейших российских заказчиков, наиболее лояльных к субъектам малого и среднего бизнеса", - добавили в пресс-службе.