В свердловское заксобрание поступил проект облбюджета на 2024 год

Депутаты начинают подготовку к рассмотрению проекта закона в первом чтении, оно запланировано на 14-15 ноября

ТАСС, 30 октября. Правительство Свердловской области внесло на рассмотрение Законодательного собрания региона проект закона об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, сообщили в пресс-службе парламента.

"Депутаты начинают подготовку к рассмотрению в первом чтении проекта закона об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Планируется, что 14-15 ноября состоится очередное, 26 заседание законодательного собрания, на котором этот законопроект будет принят в первом чтении. После этого, по многолетней традиции, стартует работа временной согласительной комиссии заксобрания по вопросам, связанным с рассмотрением проекта закона об областном бюджете 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов", - отметила председатель законодательного собрания Людмила Бабушкина.

В целом, по ее словам, параметры проекта областного бюджета на 2024 год вызывают оптимизм. "Никогда еще не было такого большого объема доходов в областной бюджет, какие сейчас ожидаются – почти 400 млрд рублей. Это позволяет нам не только принимать социальные законы, но и направлять средства в муниципалитеты на реализацию проектов по развитию инфраструктуры, строительству социально значимых объектов и решению многих других вопросов", - рассказала парламентарий.