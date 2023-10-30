На форуме Общественной палаты РФ обсудят достижения гражданского общества

На площадке Музея Победы представят проект Доклада Общественной палаты РФ о состоянии гражданского общества

ТАСС, 30 октября. На форуме "Сообщество" соберутся гражданские активисты, лидеры мнений, представители социально ориентированного бизнеса, НКО, СМИ, органы власти. Событие пройдет 2-3 ноября в Музее Победы и будет посвящено теме "Гражданское общество: достижения, лица, события".

"В течение года мы провели форумы в нескольких субъектах Российской Федерации, повстречались с тысячами жителей этих регионов. Результат этого общения мы представим на итоговом форуме "Сообщество" - не только обсудим проект доклада о состоянии гражданского общества, но и вынесем на обсуждение федеральных органов власти те проблемы, с которыми к нам обращались участники региональных форумов. Отдельная и очень важная для нас задача - рассказать о тех людях, которые создают и поддерживают в своих регионах социальные, благотворительные, культурные, экологические проекты. Считаем своим долгом продвигать эти замечательные проекты", - прокомментировала Лидия Михеева, Секретарь Общественной палаты РФ.

В 2023 году форум станет площадкой формирования ежегодного Доклада Общественной палаты о состоянии гражданского в Российской Федерации. Проект доклада будет представлен на открытии форума, которое пройдет в формате Пленарного заседания Общественной палаты РФ, после чего в рамках секционных дискуссий участникам будет предложено произвести его доработку. Итоговая версия доклада будет представлена главе государства.

События форума будут объединены тематическими треками, созвучными разделам доклада: "Патриотический консенсус", "Традиционные ценности", "Новое образовательное лидерство", "НКО: Новые реалии - новые решения", "Устойчивое развитие", "Общественный контроль", "Территориальное развитие", "Международное сотрудничество".

На форуме также подведут итоги председательства ОП РФ в МАЭСССИ. Секции "Сообщества", посвященные международному сотрудничеству, завершат несколько мероприятий в рамках Генеральной ассамблеи МАЭСССИ, которая пройдет 31 октября и 1 ноября в стенах Общественной палаты РФ.

В завершении форума состоится торжественная церемония награждения победителей Премии Общественной палаты "Сообщество".

Участие в Пленарном заседании примут члены Общественной палаты Российской Федерации восьмого состава. Среди них: Герой России Вячеслав Бочаров, директор Музея Победы Александр Школьник, экономист, автор книги "Кристалл роста. К русскому экономическому чуду" Александр Галушка, заместитель Секретаря ОП РФ Владислав Гриб, президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, Народная артистка России Диана Гурцкая, директор Агентства социальной информации Елена Тополева-Солдунова, гроссмейстер Сергей Карякин, телерадиоведущий Армен Гаспарян, кавалер ордена Мужества, журналист Александр Малькевич, скрипач Петр Лундстрем, медиаменеджер, блогер Екатерина Агранович, поэтесса Анна Ревякина, председатель Синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, председатель Совета Ассоциации сельскохозяйственных товаропроизводителей "Народный фермер" Олег Сирота, блогер Дмитрий Пучков, писатель Сергей Лукьяненко, генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, председатель движения Запорожской области "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, автор Telegram-канала "Метаметрика" Никита Данюк, политический обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр Асафов, глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.

Форум "Сообщество" проводится Общественной палатой РФ с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задача форума - выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах.

На площадке мероприятия ежегодно работают более 5 тыс. гражданских активистов со всей страны. Повестка форума охватывает ключевые аспекты деятельности гражданского общества. По традиции к участникам обращается Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

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