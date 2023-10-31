На Урале формируют пакет изменений в закон о средствах на содержание детей под опекой

В Свердловской области пособия на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, будут назначать в беззаявительном порядке

ТАСС, 31 октября. Пособия на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, будут назначать на Среднем Урале в беззаявительном порядке. В Законодательном собрании Свердловской области идет работа над пакетом изменений в закон "О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством", сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Вносимые изменения направлены на оптимизацию процедуры назначения денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, - подчеркнула председатель Законодательного собрания Свердловской области, один из авторов законодательной инициативы Людмила Бабушкина. - Речь идет о том, чтобы установить возможность назначения пособий, без подачи соответствующих заявлений".

Законопроектом, добавила спикер парламента, предлагается установить, что территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения принимает решение о назначении денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, в течение пяти рабочих дней со дня установления этим органом над ребенком опеки или попечительства либо со дня поступления в этот орган личного дела ребенка.