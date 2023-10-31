На IX международном форуме "Примаковские чтения" обсудят горизонты постглобализации

В центре дискуссий - политические риски для мировых энергетических рынков, сотрудничество России со странами Центральной Азии и Южного Кавказа, соперничество Китая и США, развитие стран "глобального Юга"

ТАСС, 31 октября. Горизонты постглобализации обсудят на IX международном форуме "Примаковские чтения", который пройдет 27-28 ноября на площадке Центра международной торговли.

В мероприятии примут участие Помощник Президента Российской Федерации Юрий Ушаков, Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, Председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев, а также ведущие российские и зарубежные эксперты в области международной безопасности, мировой политики и экономики, представители общественных организаций, политики и дипломаты.

В центре дискуссий - политические риски для мировых энергетических рынков, сотрудничество России со странами Центральной Азии и Южного Кавказа, соперничество Китая и США, развитие стран "глобального Юга". Участники обсудят баланс сил в Балтийском регионе и перспективы развития отношений России со странами Ближнего Востока и Африканского континента. Дискуссии будут учитывать и расширение такого важного института нового мирового порядка, как БРИКС-11, председательство в котором через месяц перейдет к Москве. Совокупная экономическая мощь этих стран определяется тем, что на них приходится 65% мирового производства металлов (включая РЗМ), 47% выпуска автомобилей, более половины мирового производства нефти, почти половина добычи и потребления природного газа.

"Год тому назад, на VIII Примаковских чтениях мы говорили о том, что мировые события будут разворачиваться не в Евроатлантике, а на пространствах "Большой Евразии", как В.В. Путин назвал этот проект. Прошедший год подтвердил эти оценки. Недавно завершившаяся в Дели встреча G20 показала, что мировая динамика не может ждать, пока Запад придет к осознанию бесперспективности эскалации украинского конфликта. В Индии мировое сообщество сделало первый шаг к постукраинскому, постглобальному миру. Имею в виду, что глобализация по-американски, глобальное управление на основе западных правил (rules based order) осталось в прошлом.

Кроме того, санкционная война против России и Китая, украинский кризис и пандемия нанесли удары по глобализации. Она лишилась таких базовых элементов, как дешевые деньги, дешевая рабочая сила, дешевая энергия, недорогая логистика. Все это в прошлом. Глобализация не справилась и с невоенными вызовами безопасности: неравенством, климатическим и миграционным кризисами, пандемией COVID-19", - прокомментировал президент Александр Дынкин, президент ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН.

Организаторы мероприятия - Институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук, Центр внешнеполитического сотрудничества имени Е.М. Примакова, Центр международной торговли, Торгово-промышленная палата РФ при поддержке Фонда президентских гарантов.

ТАСС - генеральный информационный партнер.

Возрастное ограничение: 18+.