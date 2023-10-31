Коллектив компании "Полипласт" получил награды Президента РФ

Глава региона Алексей Дюмин отметил вклад, который предприятие на протяжении 20 лет вносит в отечественную химическую отрасль

ТАСС, 31 октября. В колонном зале Дома Дворянского собрания 27 октября состоялась церемония, посвященная 20-летнему юбилею со дня основания компании "Полипласт Новомосковск". В ней приняли участие Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, председатель совета директоров Группы компаний "Полипласт" Александр Шамсутдинов, генеральный директор "Полипласт Новомосковск" Александр Ковалев, члены регионального правительства, почетные гости, сотрудники компании.

В приветственной речи глава региона отметил значительный вклад, который предприятие на протяжении 20 лет вносит в отечественную химическую отрасль, продолжая традиции школы советских химиков и внедряя лучшие практики и передовые технологии.

"Несмотря на все сложности и препятствия, которые сегодня преодолевает наша промышленность, вы реализуете высокотехнологичные инвестиционные проекты по выпуску самой современной продукции для различных отраслей. Наращивая производственные мощности, выполняете задачи по импортозамещению. Важно, что вы не останавливаетесь на достигнутом. Продолжаете поэтапно реализовывать свои планы. А Правительство Тульской области будет и впредь всесторонне поддерживать компанию. Хочу поблагодарить всех сотрудников предприятия за большую работу. Ваш коллектив - один из драйверов развития химической промышленности России", - подчеркнул Алексей Дюмин.

За трудовые заслуги Губернатор вручил сотрудникам компании государственные, ведомственные и региональные награды: Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Почетную грамоту Президента РФ, Благодарности Президента, Благодарственные письма Президента, медаль Минпромторга РФ "Трудовая доблесть", Почетные грамоты Минпромторга РФ, Медали "Трудовая доблесть" III степени, Почетные грамоты Губернатора Тульской области.

За большой вклад в развитие химической промышленности и достигнутые трудовые успехи Благодарность Президента РФ была объявлена коллективу "Полипласт Новомосковск". Награду Алексей Дюмин вручил Александру Ковалеву.

"Позвольте выразить Вам, Алексей Геннадьевич, слова благодарности за ту поддержку, которую Вы оказываете развитию промышленности в регионе, поддержку предприятия. Эта поддержка дает нам уверенность делать смелые шаги в развитии компании. Эти шаги приносят свои результаты и двигают дальше промышленность. Большое вам человеческое спасибо от всего трудового коллектива. Мы чувствуем и видим Вашу поддержку, и она для нас дорогого стоит. Мы признательны за высокую оценку нашей работы. Коллектив предприятия готов и дальше трудиться на благо страны, региона и жителей", - отметил Александр Ковалев.

Сегодня компания создает высокотехнологичную продукцию, востребованную как на российском, так и на зарубежном рынках. Как признание заслуг предприятия -недавняя победа компании во Всероссийском конкурсе "Экспортер года" -1 место в номинации "Экспортер года в сфере промышленности" (крупный бизнес). Промышленный прорыв компании начинается с инвестиций в науку, которые не ограничиваются развитием Группы компаний. Это стратегия, планомерная реализация которой направлена на развитие химической отрасли страны в целом, а значит и российской экономики. Компания входит в перечень системообразующих предприятий РФ.

Глава региона так же поблагодарил руководство компании в лице Александра​ Шамсутдинова и Александра Ковалева за вклад в развитие профессионального, детского спорта в регионе и популяризацию здорового образа жизни. Компания вносит существенный вклад в​ общественное благосостояние, реализуя многочисленные социально значимые проекты. Помимо развития спорта, это защита окружающей среды, поддержка образовательных учреждений, волонтерство и другие.

Развитие человеческого капитала - в приоритете у руководства компании. На предприятии действуют расширенные социальные пакеты для сотрудников. Передовикам и ветеранам выделяют бесплатные путевки в санатории. Для молодых специалистов в компании созданы все условия для профессионального развития и карьерного роста. Им предоставляются высокотехнологичные рабочие места, лаборатории комплектуются современным оборудованием, налажена практика наставничества.