Совкомбанк повысит ставки по вкладам, накопительному счету и процент на остаток по "Халве"

Ставки по всем продуктам увеличатся на 1,5 п.п.

ТАСС, 31 октября. С 31 октября ставки вырастут по срочным вкладам банка на всех сроках действия. Процентная ставка по сезонному вкладу "Золотая пора с Халвой" увеличится до 13% годовых на сроках три и шесть месяцев.

Максимальная ставка по вкладам в банке составит 13,3% годовых по вкладу "Удобный", открытому на три года, для клиентов "Халвы" при регулярном использовании карты и отсутствии просрочек по кредитам в банке.

Для держателей "Халвы" процент на остаток по карте увеличится до 10,5% годовых - повышенная ставка действует при подключении подписки "Халва. Десятка" и выполнении регулярного оборота по карте, то есть совершении не менее пяти покупок на общую сумму от 10 тыс. рублей в месяц. Для новых клиентов "Халвы" в первые три месяца на остаток по карте будет начисляться 15% годовых.

Также 31 октября процентная ставка по накопительному счету "Онлайн-копилка" вырастет до 10% годовых при условии регулярного пополнения копилки с карты "Халва". "Онлайн-копилку" можно открыть в мобильном приложении или личном кабинете банка.

Подробнее об условиях - на сайте банка.

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