В Москве завершился образовательный курс для лидеров креативного бизнеса

Выпускниками программы "ПРО.Креатус" стали более 100 топ-менеджеров и творческих предпринимателей

ТАСС, 31 октября. Завершилась образовательная программа для топ-менеджеров и предпринимателей Москвы "ПРО.Креатус", посвященная интеллектуальной собственности в креативных индустриях. Об этом сообщила пресс-служба Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP, являющегося организатором проекта совместно с Агентством креативных индустрий (АКИ) при департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Агентство креативных индустрий при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы совместно с Научно-образовательным центром интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP организовали три профильных проекта для креативного бизнеса: школу интеллектуального права "Креатус", курс "Креатус. Онлайн" и их логическое продолжение - образовательную программу "ПРО.Креатус".

"Уровень развития креативных индустрий можно оценить именно через призму авторского права. Согласно международной статистике, развитые креативные индустрии формируют две трети своей выручки за счет реализации результатов интеллектуальной деятельности. Задача АКИ научить креаторов максимально эффективно использовать свои нематериальные активы. Именно для этого были созданы проекты "Креатус" и "ПРО.Креатус", а для тех, у кого не хватает времени на очное обучение, - курс "Креатус Онлайн" на сайте АКИ. Более того, мы рассматриваем выпускников этих проектов как наших амбассадоров, которые, пройдя обучение, могут уже не просто взаимодействовать на другом уровне со своими коллегами, увеличивать прибыль и находить новые источники дохода, но также объяснять представителям других сфер бизнеса, не только творческого, для чего им нужны РИДы и как на них можно зарабатывать", - отметила генеральный директор АКИ Гюльнара Агамова.

За время существования проекта "ПРО.Креатус" было подано более 400 заявок на обучение. Отбор прошли более 100 руководителей компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере музыки, кино и анимации, ПО и компьютерных игр, рекламы, медиа и издательского дела. Среди них - представители лейблов VK Records и Black Star, издательства "Альпина нон-фикшн", информационного агентства Intermedia, издательского дома "Учительская газета" и многие другие.

Большую часть участников всех потоков составили предприниматели из сферы кино и анимации, на втором месте оказались представители области ПО и видеоигр, на третьем - индустрии дизайна. При содействии АКИ слушатели курса прямо во время обучения бесплатно защитили более 50 объектов авторского права путем депонирования - фиксации временного приоритета авторского права в цифровом сервисе. Это были самые разные интеллектуальные и творческие продукты: логотипы компаний, сценарий пилотной серии сериала, авторские тренинги, программный софт и многое другое.

Директор Digital IP Екатерина Чуковская подчеркнула: "Наша миссия была в том, чтобы заинтересовать креативных предпринимателей и владельцев творческого бизнеса в теме интеллектуального права, доступным языком объяснить, как оно работает, как им управлять. Судя по отзывам выпускников проекта, мы добились в этом больших успехов. Кроме того, мы еще в течение 11 месяцев будем поддерживать, консультировать его участников по правовым вопросам, связанным с ведением их деятельности, и планируем проводить стратегические сессии внутри креативного сообщества, которым уже стали выпускники "ПРО.Креатус". Также мы обязательно будем продолжать свою образовательную программу, учитывая отзывы и пожелания тех, кто уже прошел курс обучения".