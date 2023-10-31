В рамках проекта "Сухой порт Екатеринбург" внесут изменения в законодательство региона

Законодательная инициатива правительства Свердловской области подготовлена в соответствии с поручением губернатора

ТАСС, 31 октября. В рамках реализации проекта "Сухой порт Екатеринбург" будут внесены изменения в законодательство Свердловской области. Как сообщили в пресс-службе областного законодательного собрания, в региональном парламенте идет работа над законопроектом "О внесении изменений в статьи 38-1 и 38-2 Закона Свердловской области "О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области".

"Это законодательная инициатива правительства Свердловской области, подготовленная в соответствии с поручением губернатора Евгения Владимировича Куйвашева по итогам совещания, где обсуждалась реализация проекта "Сухой порт Екатеринбург", - отметила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.

Спикер парламента добавила, что речь идет о том, чтобы расширить перечень видов деятельности, которые субъекты инвестиционной деятельности планируют осуществлять в результате реализации приоритетных инвестпроектов Свердловской области. "В этот перечень предлагается добавить виды, входящие в соответствии с федеральным законодательством в группу "Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками".

В заксобрании добавили, что в настоящее время на территории региона в рамках системы приоритетных инвестиционных проектов ведется работа по развитию мультимодального транспортно-логистического центра "Уральский", а также планируется строительство транспортно-логистического центра "Екатеринбург" на станции Седельниково.